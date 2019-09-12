Отцу нанимать адвоката незачем: дочь Цемаха рассказала о его возвращении в "ДНР" и допросах

По ее данным, ее отец все еще находится в статусе свидетеля

Владимир Цемах / Фото: AFP

Экс-начальника бригады "ПВО ДНР" из Донецкой области, зенитчик Цемахвозвратился в Украину после обмена. Правда, не на подконтрольную Украине територию, а в "ДНР".

Об этом рассказала в интервью каналу "Настоящее Время" его дочь Мария Левченко-Цемах. По ее утверждению, , они с отцом вернулись на Донбасс. По ее словам, они поехали не в Снежное Донецкой области, где жил её отец до задержания украинскими спецслужбами. Речь может идти о Харцызске, где жила она сама. Город не контролируется украинскими властями и находится под управлением поддерживаемых Россией сепаратистов.

/ Фото: Вконтакте

На вопрос "Какие у вас планы дальше?" дочь Цемаха ответила: "Жить".

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Она также заявила, что ее отец уже дал все показания "всем сторонам", которые от него показания хотели получить. Отдельно она заметила, что, по ее данным, ее отец все еще находится в статусе свидетеля, и семья не будет нанимать ему адвоката.

"Адвоката мы нанимать не будем. Зачем нам адвокат, в связи с чем? Адвоката нанимают, когда человека в чем-то подозревают, обвиняют, и он может быть виновен. Отцу нанимать адвоката незачем, – подчеркнула она. – Все, кто хотел, от отца показания получили. Все, что мы хотели сказать, мы сказали. Никто ни от кого не скрывается, утаивать ему нечего".

Она подтвердила, что Владимира Цемаха допрашивали следователи из Нидерландов.

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"Все уже получили нужные показания, которые хотели получить, все страны. Не будем мешать им работать и будоражить общественность", – резюмировала она.

Напомним, российский адвокат Николай Полозов заявил, что Россия может выдать Нидерландам Цемаха.

Отметим, Нидерланды обратились к России с просьбой выдать Цемаха.

В ответв России уверяли, что Нидерланды к ним не обращались.

Ранее сообщалось: после масштабного обмена пленными президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Цемах был допрошен перед отправкой в Россию.

Напомним, ранее 40 европейских политиков подписали обращение к Зеленскому с просьбой не выдавать России Владимира Цемаха.

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