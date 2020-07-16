Отдых в Египте: Киев намерен защитить права украинских туристов

Украина и Египет намерены возобновить сотрудничество в сфере туризма в условиях противодействия распространению пандемии COVID-19. Об этом в Twitter сообщил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.
"Начались переговоры с министром туризма и древностей Египта Халедом Аль-Анани. Ключевое – возобновление сотрудничества в сфере туризма в условиях пандемии COVID-19, обеспечение прав и интересов наших граждан, которые находятся с туристической целью или работают в Египте", - написал он.
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Напомним, Кабинет министров на заседании 15 июля смягчил критерии для разделения стран на "красную" и "зеленую" зоны. В частности, показатель активных больных увеличили с 40 до 55 человек на 100 000 населения.
Напомним, те, кто въезжает на территорию Украины из стран "красной зоны", должны пройти обязательную 14-дневную обсервацию/самоизоляцию или сдать ПЦР-тест на COVID-19 по прибытии.
Въезжать из стран "зеленой" зоны можно без ограничений.
Недавно в Мининфраструктуре обнародовали условия посещения курортных стран и возврата из них в Украину.
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