Отдых в Египте: Киев намерен защитить права украинских туристов

Киев и Каир обсуждают обеспечение интересов наших граждан на отдыхе

Украина и Египет намерены возобновить сотрудничество в сфере туризма в условиях противодействия распространению пандемии COVID-19. Об этом в Twitter сообщил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

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"Начались переговоры с министром туризма и древностей Египта Халедом Аль-Анани. Ключевое – возобновление сотрудничества в сфере туризма в условиях пандемии COVID-19, обеспечение прав и интересов наших граждан, которые находятся с туристической целью или работают в Египте", - написал он.

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Напомним, Кабинет министров на заседании 15 июля смягчил критерии для разделения стран на "красную" и "зеленую" зоны. В частности, показатель активных больных увеличили с 40 до 55 человек на 100 000 населения.

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Напомним, те, кто въезжает на территорию Украины из стран "красной зоны", должны пройти обязательную 14-дневную обсервацию/самоизоляцию или сдать ПЦР-тест на COVID-19 по прибытии.

Въезжать из стран "зеленой" зоны можно без ограничений.

Недавно в Мининфраструктуре обнародовали условия посещения курортных стран и возврата из них в Украину.

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