Отдых в Турции и Египте: правила въезда и карантина в туристических странах

Эпидемиологическая ситуация в мире до сих пор остается напряженной

С 15 июня Украина по плану смягчения карантинных мероприятий, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, открывает авиационное сообщение с другими странами.

Об этом сообщает Минздрав на своей страничке в Facebook.

"При этом эпидемиологическая ситуация в мире до сих пор остается напряженной, ведь коронавирусная болезнь продолжает распространяться. Мы призываем соблюдать правила безопасности как на территории Украины, так и за рубежом", – говорится в сообщении.

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Также ведомство опубликовало правила въезда в туристические стран во время карантина.

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Ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, как будет работать система контроля в аэропортах после возобновления Украиной международного авиасообщения.

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Напомним, железнодорожное сообщение в Украине возобновилось с 1 июня. Первый после ослабления карантина поезд отправился в рейс 1 июня в 6:12 утра – это "Интерсити+", который следует из Киева в Константиновку. О запуске международных ж/д рейсов пока не сообщалось.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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