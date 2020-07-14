Українська
$ 27,09
30,69
  1. Последние новости Украины

Отдых за границей: куда и на каких условиях пускают украинских туристов

14 июля, 14:31

Денис Беспалов Денис Беспалов

Перед поездкой необходимо внимательно ознакомиться с условиями посещения страны и возврата домой

Сегодня 25 стран готовы принимать туристов из Украины. Наиболее популярными туристическими направлениями среди наших граждан являются Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория. Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Реклама

"Каждая из них имеет свои условия въезда, обязательные к исполнению. Так же и украинская сторона определяет правила прибывания из этих стран в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждой из них (так называемые "зеленые" и "красные" зоны")", - написал он в Telegram

Министр также обнародовал условия посещения этих курортных стран и возврата из них в Украину.

Турция. Въезд и возвращение без ограничений.

Египет. Въезд – неограничен. Возвращение – обязательная 14-дневная обсервация/самоизоляция или отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 по прибытии.

Реклама

Албания. Въезд – неограничен. Возвращение – обязательная 14-дневная обсервация/ самоизоляция или отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 по прибытии.

Читайте также: "У ЕС нет никаких претензий к безвизу с Украиной": интервью с Дмитрием Кулебой

Хорватия. Въезд – 14-дневная самоизоляция или отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный в течение последних 48 часов (считая от времени взятия забора до прибытия на пограничный переход). Возвращение – без ограничений.

В тренде
"Антициклон Yoann вытесняет дожди": синоптик предупредила о перемене погоды

Черногория. Въезд – без ограничений при организованном прибытии авиатранспортом на условиях, предусмотренных Министерством устойчивого развития и туризма. Для пассажиров наземного транспорта – обязательный отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы.

Возвращение – обязательная 14-дневная обсервация/самоизоляция или отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 по прибытии.

Реклама

В международных аэропортах "Борисполь" и "Львов" будут размещены ПЦР-лаборатории для быстрого прохождения тестов.

Алгоритм прохождения теста в аэропорту:

  1. Проходить тестирование могут все, кто хочет досрочно прекратить самоизоляцию согласно Алгоритму прекращения самоизоляции для лиц, которые пересекли государственную границу. Также этими услугами могут воспользоваться пассажиры, выезжающие из Украины в те страны, где обязательным условием является наличие отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19. Тест можно сделать как в аэропорту, так и самостоятельно в любой другой аккредитованной лаборатории, не нарушая режима самоизоляции.
  2. Забор материала проводится в пункте забора в аэропорту. Результаты теста будут готовы через 24 часа, после чего эта информация автоматически передается сначала в Центр общественного здоровья, а затем – в приложение "Дій вдома".
  3. Тест оплачивается исключительно онлайн. При его сдаче необходимо заполнить распечатанную форму с подписью лица, которое тестируется. Номер телефона, который указывается в форме, должен совпадать с вашим номером в приложении "Дій вдома".

"Внимательно ознакомьтесь со всеми условиями и правилами, ведь при малейшем нарушении или невнимательности Вы не сможете досрочно прекратить режим самоизоляции", - написал министр.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал о ситуации с COVID-19 на украинских курортах.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Египет Хорватия туристы Украина Мининфраструктуры Владислав Криклий

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Разумков объяснил, почему Рада отказалась объявить выборы в Украине
Разумков объяснил, почему Рада отказалась объявить выборы в УкраинеПолитика
В Кремле рассказали о последствиях в случае выхода Украины из Минских соглашений
В Кремле рассказали о последствиях в случае выхода Украины из Минских соглашенийПолитика
В лобовом столкновении под Киевом погибли двое взрослых и ребенок
В лобовом столкновении под Киевом погибли двое взрослых и ребенокПроисшествия
Закон о риелторах и смена главы НБУ: когда подорожает недвижимость
Закон о риелторах и смена главы НБУ: когда подорожает недвижимостьНедвижимость
Мощный ливень накрыл Запорожье: вода уносила людей и автомобили (видео)
Мощный ливень накрыл Запорожье: вода уносила людей и автомобили (видео)Запорожье
В Харькове копы устроили рейды по ночным клубам: что показали проверки (фото)
В Харькове копы устроили рейды по ночным клубам: что показали проверки (фото)Харьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять