Отдых за границей: куда и на каких условиях пускают украинских туристов

Перед поездкой необходимо внимательно ознакомиться с условиями посещения страны и возврата домой

Сегодня 25 стран готовы принимать туристов из Украины. Наиболее популярными туристическими направлениями среди наших граждан являются Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория. Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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"Каждая из них имеет свои условия въезда, обязательные к исполнению. Так же и украинская сторона определяет правила прибывания из этих стран в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждой из них (так называемые "зеленые" и "красные" зоны")", - написал он в Telegram

Министр также обнародовал условия посещения этих курортных стран и возврата из них в Украину.

Турция. Въезд и возвращение без ограничений.

Египет. Въезд – неограничен. Возвращение – обязательная 14-дневная обсервация/самоизоляция или отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 по прибытии.

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Албания. Въезд – неограничен. Возвращение – обязательная 14-дневная обсервация/ самоизоляция или отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 по прибытии.

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Хорватия. Въезд – 14-дневная самоизоляция или отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный в течение последних 48 часов (считая от времени взятия забора до прибытия на пограничный переход). Возвращение – без ограничений.

Черногория. Въезд – без ограничений при организованном прибытии авиатранспортом на условиях, предусмотренных Министерством устойчивого развития и туризма. Для пассажиров наземного транспорта – обязательный отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы.

Возвращение – обязательная 14-дневная обсервация/самоизоляция или отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 по прибытии.

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В международных аэропортах "Борисполь" и "Львов" будут размещены ПЦР-лаборатории для быстрого прохождения тестов.

Алгоритм прохождения теста в аэропорту:

Проходить тестирование могут все, кто хочет досрочно прекратить самоизоляцию согласно Алгоритму прекращения самоизоляции для лиц, которые пересекли государственную границу. Также этими услугами могут воспользоваться пассажиры, выезжающие из Украины в те страны, где обязательным условием является наличие отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19. Тест можно сделать как в аэропорту, так и самостоятельно в любой другой аккредитованной лаборатории, не нарушая режима самоизоляции. Забор материала проводится в пункте забора в аэропорту. Результаты теста будут готовы через 24 часа, после чего эта информация автоматически передается сначала в Центр общественного здоровья, а затем – в приложение "Дій вдома". Тест оплачивается исключительно онлайн. При его сдаче необходимо заполнить распечатанную форму с подписью лица, которое тестируется. Номер телефона, который указывается в форме, должен совпадать с вашим номером в приложении "Дій вдома".

"Внимательно ознакомьтесь со всеми условиями и правилами, ведь при малейшем нарушении или невнимательности Вы не сможете досрочно прекратить режим самоизоляции", - написал министр.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал о ситуации с COVID-19 на украинских курортах.

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