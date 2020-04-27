Отец Гандзюк считает преступлением завершение следствия

Отец погибшей активистки Екатерины Гандзюк Виктор Гандзюк считает преступлением завершение досудебного расследования дела на данном этапе.

"Я считаю – это преступление. Преступление – в таком состоянии все передать в суд. Поэтому я поддерживаю призывы выйти и спросить у президента: кто заказал Екатерину Гандзюк? И почему следствие разваливается, хотя президент не раз обещал, что дело будет расследовано до конца?" – сказал он в комментарии Радио Свобода.

По словам Виктора Гандзюка, Офис генерального прокурора передал в суд незаконченное дело и, таки образом, сделал то, чего ждали адвокаты председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера.

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По словам отца убитой активистки, незавершенное дело передать в суд – это снять с себя ответственность, снять ответственность со Службы безопасности Украины, перебросить все на суд.

"А для суда явно будет недостаточно доказательств. Я не знаю, почему это произошло. Не хочется думать, что Мангеру удалось каким-то образом повлиять на Генеральную прокуратуру", – заявил он.

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Также Виктор Гандзюк добавил, что ему было больно и противно смотреть брифинг о завершении следствия по делу Гандзюк.

Напомним, Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата облсовета Алексея Левина в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

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Председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру сообщено о подозрении в совершении преступления.

Ключевой фигурант дела Алексей Левин был задержан 24 января 2020 в Болгарии благодаря сотрудничеству местных правоохранителей с СБУ и Офисом генерального прокурора Украины. 16 марта Алексей Левин был экстрадирован в Украину.

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