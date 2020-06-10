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Отец Кати Гандзюк: "Дело затягивается, суд переносится в 16-й раз"

10 июня, 16:15

Игорь Серов Игорь Серов

Организатор и заказчик громкого преступления еще не наказаны

На днях, 6 июня, исполнился год с тех пор, как Покровский суд Днепропетровской области приговорил к тюремным срокам пятерых исполнителей покушения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Напомним, Екатерину Гандзюк облили концентрированной кислотой в июле 2018 года, девушка получила тяжелые травмы в виде ожогов и через три месяца, в ноябре 2018 года, умерла.

Как рассказал сайту "Сегодня" отец Екатерины Виктор Гандзюк, несмотря на приговор исполнителям, правоохранители до сих пор не наказали организатора и заказчика убийства дочери. По его словам, сейчас продолжается судебный процесс над подозреваемым в организации убийства, но заседания то и дело переносятся – на днях это произошло в шестнадцатый раз.

"Решением суда, который состоялся над исполнителями в прошлом году, я остался недоволен. Безусловно, что наказание в виде тех сроков, которые они получили – этого мало. Тогда было подписано соглашение в обмен на показания, которых они не дали", – говорит Виктор Михайлович.

"Что касается судов над еще одним фигурантом, то они постоянно переносятся. И так уже шестнадцать раз. Я считаю, что это делается с целью затягивания процесса", – добавил он.

Напомним, в конце апреля 2020 года СБУ заявила о завершении расследования уголовного производства по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата облсовета Алексея Левина в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

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суд убийство расследование отец Гандзюк

Источник: Сегодня

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