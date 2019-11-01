Отец погибшей Екатерины Гандзюк пригласил Зеленского на акцию "Год без Кати"

Год, за который ни один из организаторов и заказчиков жестокого и циничного убийства не был наказан, - заявил отец погибшей Екатерины Гандзюк

Видео: facebook.com/Виктор Ганздзюк

Отец погибшей активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк Виктор пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить акцию "Год без Кати", которая состоится 4 ноября у здания Офиса президента.

Об этом он заявил в видеообращении в Facebook.

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"4 ноября проходит год, как не стало Кати (...) Год, за который ни один из организаторов и заказчиков жестокого и циничного убийства не был наказан. Не наказаны и те, кто покрывал преступление. В день смерти Кати в 19:00 по всей Украине и миру пройдет акция. Приходите, я буду ждать вас на акции возле Офиса президента. Почтите вместе с нами светлую память Кати. Покажите, что вы на нашей стороне, а не с обнаглевшими региональными элитами", – говорится в видеообращении.

Как сообщалось, в конце июля 2019 года Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Игоря Павловского – фигуранта дела об убийстве Екатерины Гандзюк.

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Павловскому, который с ноября 2018 года находился под стражей, в начале апреля изменили обвинение с соорганизации на замалчивание убийства (часть 1 статьи 396 Уголовного кодекса), которое карается арестом на срок до трех месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Напомним, Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, женщина получила химические ожоги более 30% тела. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

7 мая 2019 года ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении пяти фигурантов дела об убийстве активистки – Никиты Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Сергея Торбина и Виктора Горбунова.

Также по делу об убийстве активистки фигурирует ранее судимый гражданин Алексей Левин, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и тогдашний помощник народного депутата от БПП Николая Паламарчука Игорь Павловский.

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