Отель для среднего класса, а не олигархов: журналисты выяснили, как на самом деле отдыхал Баканов

Иван Баканов / Фото: president.gov.ua

Журналист Александр Зинченко посчитал, сколько на самом деле стоило пребывание Ивана Баканова во Франции на Рождество. В частности, он отметил, что глава СБУ вместе с семьей остановился в довольно скромной гостинице для среднего класса

"Я посмотрел цены в отеле, где он остановился – 440 евро на 2 человек на 5 дней. То есть по 44 евро в сутки. Скромные 3 звездочки в большинстве европейских столиц стоят где-то в пределах 75 евро в среднем", – написал Александр Зинченко.

Также он обратил внимание, что Иван Баканов находится не в Куршавеле, а в Марибель. Два места находятся рядом, но это другая долина, другая коммуна, где большинство отелей ориентируются не на олигархов, а на средний класс.

Реклама

"То есть сочетать Куршавель и Мерибель – это немного так манипуляция и стремление хайпануть. Скипас общий на три долины и стоит 300 евро на 6 дней, аренда комплекта лыжного снаряжения – 120-130 евро. Недельное пребывание одного лица в Мерибеле – это максимум 1000 евро на человека. Смотрим в декларацию, сравниваем с официальными доходами, делаем выводы", – добавил Александр Зинченко.

Напомним, ранее сообщалось, что Ивана Баканова заметили на одном из самых дорогих горнолыжных курортов мира .

Ранее Баканов отчитался о 100 днях работы в СБУ. Мол, благодаря работе СБУ уволены 39 чиновников, а 134 сообщено о подозрении в совершении преступлений. К различным срокам приговорены 50 человек.

Напомним, глава СБУ Иван Баканов в комментарии сайту "Сегодня" рассказывал, что в реформе СБУ сокращение штата будет обязательным. Смысл в том, чтобы при необходимости (например, возникновении угрозы) формировать соответствующий орган в структуре СБУ для решения проблемы, а не иметь его на постоянной основе.

Ранее президент Владимир Зеленский поставил задачу новому главе СБУ. Подробнее смотрите на видео:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама