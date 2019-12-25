Откаты на 800 тысяч гривен: в Киеве раскрыли схему с участием топ-чинов СБУ

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили преступную схему вымогательства 800 тыс. грн. взятки должностными лицами госпредприятия "Артемсоль" и правоохранителями. Об этом сообщили на сайте ГБР.

"Деньги требовали за содействие в ускоренном и беспрепятственном перечислении денежных средств согласно подписанных актов-приемки выполненных подрядных работ, заказчиком которых было госпредприятие. Вымогательство так называемых "откатов" происходило систематически в рамках преступной схемы, организаторы которой задержаны", – говорится в сообщении.

Среди участников схемы были заместитель начальника управления Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях, замначальника одного из отделов Управления СБУ в Запорожской области, а также должностные лица госпредприятия стратегического значения "Артемсоль".

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Установлено, что злоумышленники создавали искусственные препятствия субъектам хозяйственной деятельности во время подписания актов-приемки выполненных подрядных работ; затягивали сроки перечисления денег за работу; по инициативе правоохранительных органов присылали сообщения уполномоченным субъектам с требованием проверки соблюдения законодательства.

"Таким образом созданы условия для получения, соединенных с вымогательством, неправомерных выгод от субъектов хозяйственной деятельности и их представителей. Размер так называемого "отката" устанавливался в размере 15% от суммы заключенных договоров", - отмечается в пресс-релизе.

27 ноября 2019 г задокументировали факт вымогательства и получения части взятки в размере 8 500 долларов через заместителя начальника отдела СБУ в Запорожской области.

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24 декабря 2019 года в Бахмуте Донецкой области задержали замначальников Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, а также в Запорожской области после получения 540 тыс грн от представителя предприятия.

Прошли обыски по месту работы и проживания участников организованной группы.

Сейчас решается вопрос об объявлении им подозрений и избрании меры пресечения. Решается также вопрос о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц ГП "Артемсоль".

Напомним, СБУ пресекла в Запорожье деятельность группировки вымогателей, который возглавлял бывший инструктор-разведчик одной из воинских частей Нацгвардии.

Кроме того, не так давно громкая спецоперация всколыхнула Винницу. Средь бела дня сотрудники спецподразделения КОРД задержали мужчину, которого подозревают в вымогательстве денег с фермера.

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