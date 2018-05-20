Откровения боевика "ДНР": Захарченко – клоун, а Путин – иуда

Житель Севастополя Владимир Дусмуханов предал Украину и в 2014 году уехал воевать на Донбасс в составе банд российского диверсанта Игоря Гиркина ("Стрелка"). Под позывным "Индус" он участвовал в боях в Краматорске, Славянске, Семеновке, Донецке и Рассыпном, однако потом разочаровался в идеях "русского мира", поскольку к власти на Донбассе пришли не борцы за идею, а банальные бандиты, сообщает "Крым. Реалии".

"На "подвалах" (т.е. в пыточных камерах охранки. – Ред.) очень много наших ребят с Донбасса, которые чем-то не угодили клоуну Захарченко. Сейчас в "ЛНР/ДНР" верхушка практически бандитская. Все равно, что 90-х годов. Идейных перестреляли или выдавил в Россию", – говорит Дусмуханов.

По его словам, сейчас на оккупированной части Донбассе такая нищета, что многие боевики "Л/ДНР" соглашались ехать "на заработки" в Сирию.

Он рассказал историю жителя Саратова, который решил участвовать в боевых действиях на стороне сил президента Башара Асада: "Жена должна была родить второго ребенка, ипотека, деваться некуда. Но парню не повезло, попал под обстрел и сейчас практически инвалид – не ходит, на коляске. Говорит, хочется напиться, дали за ранение всего пять тысяч (рублей)".

Бывший боевик пожаловался, что в марте его не пустили на митинг в поддержку президента РФ Владимира Путина, поскольку пришел с флагом "ДНР", а ему объяснили, что это не соответствует символике России.

"Россия сдает (Донбасс) по полной программе. Мы в шоке. Все проклинают Путина. Если подойти к местному и спросить об отношении к Путину, то "иуда русского народа", это самое щадящее", – говорит Дусмуханов.

Несмотря на крымскую прописку и участие в боевых действиях на стороне боевиков "ДНР", оказалось, что в России Индуса не принимаю на работу из-за отсутствия российских документов, а в Украине он объявлен в розыск как террорист.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты ищут "пушечное мясо" для войны в Сирии, вербуют жителей Донбасса и Крыма для участия в боевых действиях на Ближнем Востоке.