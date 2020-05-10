Открытие украинских метрополитенов: в Минздраве озвучили условия

Принятие решения об открытии метро будет целиком зависеть от эпидемической ситуации в стране

Минздрав планирует открытие украинских метрополитенов на четвертом этапе ослабления карантина в Украине, когда эпидемия коронавируса окончательно пойдет на спад.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью РБК-Украина.

По словам главного санврача, для открытия метро в Киеве, Харькове и Днепре необходимо, чтобы в течение 10 дней подряд количество новых не связанных между собой случаев заболевания было меньше пяти на область, добавив, что принятие решения об открытии метро будет целиком зависеть от эпидемической ситуации в стране.

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Напомним, ранее в столичном метрополитене опровергли новость о том, что подземка возобновит свою работу не раньше конца весны. Как оказалось, точная дата возвращения самого быстрого и удобного транспорта столицы по-прежнему неизвестна и напрямую зависит от решения властей о карантине.

В свою очередь, мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о желании возобновить движение метро уже в мае, однако город будет ждать соответствующего решения правительства.

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О том, как работает метро на карантине, смотрите в видеоролике:

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