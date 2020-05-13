Открытие воздушных ворот Украины: когда летим за границу и можно ли сейчас покупать билеты

В средине марта, параллельно с европейскими странами, Украина прекратила авиасообщение в связи з пандемией коронавируса. Но на днях сразу несколько авиакомпаний заявили, что планируют возобновить регулярные рейсы из Украины с конца мая – начала июня. В украинском правительстве тут же ответили, что подобные заявления вводят в заблуждение людей, и до принятия соответствующего решения Кабинетом министров Украины о возобновлении международного авиасообщения, покупать билеты, даже по скидкам, украинцам не рекомендуется.

Но украинские и европейские авиакомпании это не останавливает. К примеру, на 25 мая в продаже есть прямой рейс Wizzair из Киева (Жуляны) в Варшаву за 2159 грн.

Реклама

На 24 мая из Киева (Борисполь) есть прямой рейс МАУ в Барселону за 2873 грн.

Правда, ни Польша, ни Испания пока не сняли запрет на въезд иностранцев. Более того, с 15 мая все въезжающие в Испанию иностранцы должны будут пройти обязательную 14-дневную обсервацию.

Когда Киев может открыть международное авиасообщение? Во-первых, все будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса. Но, судя по разработанному Министерством инфраструктуры плану возобновления внутреннего и международного пассажирского сообщения, в ближайшее время открытия воздушных ворот Украины ожидать не стоит. Документ еще должно утвердить Министерство здравоохранения. Но, на первом этапе с 22 мая, могут возобновить лишь пригородные и межгородские пассажирские перевозки. И только на третьем этапе, предварительно в июле, могут открыть международное авиасообщение.

Реклама

После начала пандемии коронавируса и введения жесткого карантина многие ошибочно считали, что украинские границы с другими странами наглухо закрыты, за границу никого не выпускают, а возвращаются украинцы в страну только спецрейсами. Это не так. Полностью границы никто не закрывал, даже во время жесткого карантина. Сайт Госпогранслужбы говорит, что на своей машине, как и ранее, можно выехать в Беларусь, Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию, Молдову и Россию. Другое дело, что все из вышеперечисленных стран, кроме Беларуси, запретили въезд иностранцам.

Первой из стран Шенгена свои границы для иностранцев открыла Чехия (еще 27 апреля). К примеру, из Минска (Беларусь не вводила карантин и не закрывала границы) в субботу, 16 мая, можно улететь прямым рейсом в Прагу. Правда, на другие дни все рейсы в Чехию отменены. Попасть в международный аэропорт Минска особого труда не составит. За время карантина предприимчивые украинцы и белорусы организовали целый бизнес по доставке пассажиров от границы до аэропорта Минска и обратно.

Интернет пестрит подобными объявлениями. На микроавтобусе в среднем за $30 пассажиров довезут до границы с Черниговской областью. Дальше пешком люди пересекают белорусскую границу, где в нейтральной зоне их забирает микроавтобус уже на украинских номерах, так как пешком украинскую границу переходить нельзя. Однако, нужно учесть, что все въезжающие в Беларусь граждане должны пройти обязательную двухнедельную обсервацию. Исключений для украинцев здесь от официального Минска не было.

Реклама

Как сообщалось, в конце апреля несколько стран решили восстановить внутреннее и даже международное авиасообщение.

Но глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что украинцы точно еще не смогут летом полететь в другие страны, хотя внутренние перелеты могут и открыть.

Напомним, с 11 марта по всей Украине стартовало поэтапное смягчение карантина, но общественного транспорта это не коснулось:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама