Открыты 100% избирательных участков: как проходят выборы на Донбассе

В Донецкой области в списки избирателей внесли почти полтора миллиона украинцев, голосовать идут и жители оккупированных территорий

Фото: Сегодня

Открыты 100% избирательных участков: как проходят выборы на Донбассе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/076/b60/5ca076b606ac8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/076/b60/5ca076b606ac8.jpg 2019-03-31T11:13:54+03:00 Украина В Донецкой области в списки избирателей внесли почти полтора миллиона украинцев, голосовать идут и жители оккупированных территорий

Выборы президента Украины в Донецкой области проходят по плану – все 100% избирательных участков открыты, а контрольно-пропускные пункты въезда/выезда работают в штатном режиме с 7:00, чтоб люди с оккупированных территорий смогли приехать и проголосовать.

Об этом сообщает организация "ОПОРА".

Как рассказал пресс-офицер Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Олег Лычковский, пограничники тщательно проверяют, чтоб с оккупированной территории через КПВВ не было провезено оружие или богеприпасы.

"Сейчас они работают в штатном режиме. Сейчас сегодня утром на въезд и выезд на КПВВ находилась следующее количество транспортных средств: по состоянию на 7:00 КПВВК Майорское и Марьинка по 20 автомобилей на выезд из временно-оккупированных территорий КПВВ Новотроицкое и Гнутово – по 10 соответственно. Главной нашей задачей, в первую очередь, остается обеспечение безопасности граждан при пересечении линии разграничения и недопущения перемещения через КПВВ оружия, взрывчатки, средств террора и лиц, которые могут участвовать в диверсионных акциях с целью дестабилизации ситуации в Украине", – сказал он.

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В свою очередь начальница отдела ведения Государственного реестра избирателей Донецкой ОГА Руслана Шевцова рассказала, что от Донецкой области в списки избирателей были внесены 1 млн 435 тыс. человек.

"Большее количество людей, которые изменили место голосования – в Донецкой области это 25 458 человек – 90% этих людей появились в последние два дня. Поэтому, в случае назначения второго тура, просьба к гражданам – заблаговременно обращаться, ибо трудности с большим наплывом избирателей, которые заранее не изменили место голосования и затягивали эту процедуру до последнего дня. Ни одна категория избирателей, имеющих право голоса, не была ограничена или лишена права голоса", – сказала она.

Координатор наблюдения "ОПОРЫ" за выборами в Донецкой области Анастасия Прокопенко отметила, что все 100% участков (1211) начали свою работу.

"В этом году мы наблюдаем большой наплыв официальных наблюдателей, среди которых 89 662 – наблюдатели общественных организаций и 2344 – иностранных наблюдателей", – добавила наблюдательница.

А тем временем в Украине уже полным ходом идет процесс голосования. Однако не все было гладко. Как рассказывал глава Нацполиции Сергей Князев, в первый час выборов не открылись семь избирательных участков в Украине, в основном по техническим причинам. А вот чрезвычайных происшествий не зафиксировано и все проходит спокойно. А первые нарушения зафиксировали на Волыни. Как минимум двум лицам выписывали удостоверение на пустых проштампованных бланках от ОИК просто в помещении участка.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий и следит за ходом выборов в режиме онлайн и будет держать читателей в курсе главных событий. Читайте все подробности и смотрите видео- и фото отчеты.

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