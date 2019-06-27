Открыты продажи в первом в Украине клубном эко-комплексе Park Lake City!

Девелоперская компания DIM Group сообщает о старте продаж квартир в загородном комплексе бизнеса-класса Park Lake City

Новый комплекс бизнес-класса будет расположен в селе Подгорцы Обуховского района, Киевской области.

Проект предусматривает строительство 18 четырехэтажных домов на 913 квартир и 15 таунхаусов на закрытой территории площадью 15 га. В проекте заложено более 30 различных планировок квартир площадью от 42 м2 до 92 м2. На первых этажах комплекса расположатся ситихаусы – квартиры с зелеными двориками от 25 до 100 м2.

Строительство первой очереди на 229 квартир планируется завершить в III-IV кварталах 2020 года. Стоимость квартир стартует от 20 500 грн/м2.

В комплексе запланировано возведение современной образовательной среды – детского дошкольного учреждения, объединенного со школой I-й степени. Также на территории жилого комплекса предусмотрено 913 мест для парковки автотранспорта и 6 зон отдыха – рядом с комплексом расположен водоем и песчаный пляж.















Park Lake City – это новый формат загородного жилья, который является настоящим образцом клубной недвижимости. Такие проекты находятся вне времени и конкуренции. Изящная и стильная архитектура Park Lake City сочетает в себе новейшие технологические решения и высококачественные экологичные материалы, гармонию эстетики и минимализма.

Park Lake City – первый в Украине проект жилого комплекса, который проходит сертификацию международной организации BREEAM. Это система оценки экологичности зданий, разработанная в 1990 году в Великобритании. Сертификат BREEAM - это подтверждение высокого качества объекта и гарантия того, что потребляемые ресурсы будут использоваться бережно, а расходы на эксплуатацию будут заметно ниже – до 35% экономии по сравнению с комплексами, которые не имеют подобной сертификации.

Проект полностью реализует принцип бережного девелопмента: как на этапе строительства, так и в процессе эксплуатации будут применяться новейшие технологии, которые позволяют сохранить экологические показатели окружающей среды.

Детальную информацию о комплексе Park Lake City можно получить в отделе продаж по адресу:

Новообуховское шоссе, 10 километр, Киевская область

или по телефону 38 (044) 499-35-85

parklake.city

O DIM Group

DIM Group – молодая амбициозная группа компаний, которая с 2014 года является активным, социально ответственным игроком на столичном рынке недвижимости. DIM Group стала известной благодаря проектированию и строительству неординарных комплексов для жизни, среди которых экосферы с собственными парками, коворкингами, взрослыми и детскими рекреационными зонами, образовательными учреждениями для самых маленьких.

В портфеле DIM Group:

Введены в эксплуатацию: ЖК " Соборный " (г. Бровары, Киевская область), ЖК " Фамильный " (г. Бровары, Киевская область) и ЖК " Автограф " (г. Киев, I очередь);

" (г. Бровары, Киевская область), ЖК " " (г. Бровары, Киевская область) и ЖК " " (г. Киев, I очередь); На этапе завершения строительства: ЖК " Автограф " (г. Киев) и ЖК А52 (г. Киев);

" (г. Киев) и ЖК А52 (г. Киев); В процессе строительства: Эко-сфера Метрополис (г. Киев) и ЖК " Новый Автограф " (г. Киев).

(г. Киев) и ЖК " " (г. Киев). Начало строительства: ЖК А136 (г. Киев), ЖК Park Lake City (с. Подгорцы, Обуховский район, Киевская область).

В состав DIM Group входят 6 компаний, которые проектируют, строят, продают и обслуживают жилую и коммерческую недвижимость. Некоторые из этих компаний работают с 2004 года.

Более детально на сайте https://dim-bud.ua

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