Открываются спортзалы и бассейны: Минздрав опубликовал требования

С 1 июня в Украине начнут работу спортзалы, фитнес-центры, бассейны.

Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус инфо".

"Из основных рекомендаций МЗ по работе дошкольных учреждений и пользования ими: термоскрининг при входе, ограниченное посещение, использование средств индивидуальной защиты", – говорится в сообщении.

Реклама

Согласно опубликованной инфографике, групповые занятия в спортзалах могут проводиться:

по предварительной записи, в группе должно быть не более 10 человек;

при индивидуальных занятиях в зале должно быть не более 1 человека на 10 кв. м, при групповых – на 5 кв. м.

шкафчики и душевые кабины должны работать для клиентов через один, их использование должно быть ограничено на уровне не более 50%.

тренажеры для кардиозанятий должны быть размещены на расстоянии не менее 2,5 метра друг от друга;

количество клиентов в заведении не должно допускать скопления в раздевалках и спортивных зонах.

Работа бассейнов разрешена для:

В тренде Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 31 мая

индивидуального посещения и спортивных тренировок групп 2-го года обучения и старше;

в 50-ти метровых бассейнах на одной дорожке могут находиться не более 4 человек, а в случае тренировок не более 6;

на одной дорожке 25-ти метровых бассейнов могут находиться не более 2 человек, а во время тренировок не более 3.

На время карантина в спортзалах и бассейнах запрещается:

проведение групповых занятий для детей до 12 лет:

функционирование спа-зон и оказание услуг массажа

использование многоразовых тканевых полотенец, кроме собственных полотенец клиентов

функционирование фитнес-баров и кулеров с водой

размещение в доступе клиента рекламных брошюр

функционирование детских комнат

Отмечается, что работники и посетители спортзалов и бассейнов должны проходить температурный скрининг. Лица с температурой выше 37.2 градусов и с признаками респираторного заболевания в заведение не допускаются.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Максим Степанов рассказывал, когда в Украине полноценно заработают кафе и рестораны. Сейчас заведения работают в ограниченном режиме после смягчения карантина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама