Открываются спортзалы и бассейны: Минздрав опубликовал требования

С 1 июня в Украине начнут работу спортзалы, фитнес-центры, бассейны.
Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус инфо".
"Из основных рекомендаций МЗ по работе дошкольных учреждений и пользования ими: термоскрининг при входе, ограниченное посещение, использование средств индивидуальной защиты", – говорится в сообщении.
Согласно опубликованной инфографике, групповые занятия в спортзалах могут проводиться:
- по предварительной записи, в группе должно быть не более 10 человек;
- при индивидуальных занятиях в зале должно быть не более 1 человека на 10 кв. м, при групповых – на 5 кв. м.
- шкафчики и душевые кабины должны работать для клиентов через один, их использование должно быть ограничено на уровне не более 50%.
- тренажеры для кардиозанятий должны быть размещены на расстоянии не менее 2,5 метра друг от друга;
- количество клиентов в заведении не должно допускать скопления в раздевалках и спортивных зонах.
Работа бассейнов разрешена для:
- индивидуального посещения и спортивных тренировок групп 2-го года обучения и старше;
- в 50-ти метровых бассейнах на одной дорожке могут находиться не более 4 человек, а в случае тренировок не более 6;
- на одной дорожке 25-ти метровых бассейнов могут находиться не более 2 человек, а во время тренировок не более 3.
На время карантина в спортзалах и бассейнах запрещается:
- проведение групповых занятий для детей до 12 лет:
- функционирование спа-зон и оказание услуг массажа
- использование многоразовых тканевых полотенец, кроме собственных полотенец клиентов
- функционирование фитнес-баров и кулеров с водой
- размещение в доступе клиента рекламных брошюр
- функционирование детских комнат
Отмечается, что работники и посетители спортзалов и бассейнов должны проходить температурный скрининг. Лица с температурой выше 37.2 градусов и с признаками респираторного заболевания в заведение не допускаются.
Как сообщали новости "Сегодня", ранее Максим Степанов рассказывал, когда в Украине полноценно заработают кафе и рестораны. Сейчас заведения работают в ограниченном режиме после смягчения карантина.
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