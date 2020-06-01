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Открываются спортзалы и бассейны: Минздрав опубликовал требования

1 июня, 00:47

Елена Вус Елена Вус

С 1 июня украинцев ждет новое ослабление карантина

С 1 июня в Украине начнут работу спортзалы, фитнес-центры, бассейны.

Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус инфо".

"Из основных рекомендаций МЗ по работе дошкольных учреждений и пользования ими: термоскрининг при входе, ограниченное посещение, использование средств индивидуальной защиты", – говорится в сообщении.

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Согласно опубликованной инфографике, групповые занятия в спортзалах могут проводиться:

  • по предварительной записи, в группе должно быть не более 10 человек;
  • при индивидуальных занятиях в зале должно быть не более 1 человека на 10 кв. м, при групповых – на 5 кв. м.
  • шкафчики и душевые кабины должны работать для клиентов через один, их использование должно быть ограничено на уровне не более 50%.
  • тренажеры для кардиозанятий должны быть размещены на расстоянии не менее 2,5 метра друг от друга;
  • количество клиентов в заведении не должно допускать скопления в раздевалках и спортивных зонах.

Работа бассейнов разрешена для:

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  • индивидуального посещения и спортивных тренировок групп 2-го года обучения и старше;
  • в 50-ти метровых бассейнах на одной дорожке могут находиться не более 4 человек, а в случае тренировок не более 6;
  • на одной дорожке 25-ти метровых бассейнов могут находиться не более 2 человек, а во время тренировок не более 3.

На время карантина в спортзалах и бассейнах запрещается:

  • проведение групповых занятий для детей до 12 лет:
  • функционирование спа-зон и оказание услуг массажа
  • использование многоразовых тканевых полотенец, кроме собственных полотенец клиентов
  • функционирование фитнес-баров и кулеров с водой
  • размещение в доступе клиента рекламных брошюр
  • функционирование детских комнат

Отмечается, что работники и посетители спортзалов и бассейнов должны проходить температурный скрининг. Лица с температурой выше 37.2 градусов и с признаками респираторного заболевания в заведение не допускаются.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее Максим Степанов рассказывал, когда в Украине полноценно заработают кафе и рестораны. Сейчас заведения работают в ограниченном режиме после смягчения карантина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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карантин бассейн Минздрав спортзал МОЗ коронавирус фитнес-центр COVID-19

Источник: Сегодня

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