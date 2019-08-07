Откуда берется газ в домах украинцев

Для украинцев использование газа для приготовления пищи или обогрева жилья – обычное дело. Это и неудивительно, ведь в государстве газифицировано около 13 миллионов квартир и частных домов. В целом украинцы используют порядка 16 миллиардов кубометров газа в год, если учесть потребности школ, больниц и других бюджетных учреждений. А кто же поднимает газ на поверхность и доставляет его в наши дома и из каких этапов состоит производство газа? Об этом рассказываем в нашем материале спецпроекта "Газ – энергия Украины".
Украинский газ проходит большой путь от месторождения к дому украинской семьи. Начинается все с поисков залежей в отечественных недрах. Для этого проводят сейсморазведку – зондирование земной почвы. Процесс напоминает процедуру УЗИ, только сканируют не тело человека, а недра, в которых залегают природные ископаемые. Для этого на поле разбрасывают кабели с датчиками. А затем с помощью специализированных машин создают вибрацию на поверхности земли – буквально бьют по ней, образуя мини-землетрясение. Датчики принимают информацию, а профессионалы – ее анализируют.
"На месторождении и соседних территориях проводятся сейсмические 3Д-работы. Прилегающие к месторождению территории признаны специалистами "Укргаздобыча" как перспективные для доразведки и открытия новых залежей", - отмечает Григорий Кашуба, начальник департамента по вопросам геофизики крупнейшей украинской газодобывающей компании "Укргаздобыча".
Следующий этап – основываясь на полученной геологической информации необходимо пробурить скважину, которая может достигать больше 6-ти километров в глубину. Чтобы ускорить этот процесс, компания "Укргаздобыча" еще в 2018 году законтрактовала десятки современных буровых станков. Новые буровые установки в комплексе с качественной геологоразведкой и интерпретацией геологических данных – основной залог высокоэффективной добычи углеводородов из отечественных недр.
"Скважина начата бурением 1 мая 2019 года, планируется к передаче в декабре 2019-го года", – приводит пример успешной работы на объекте начальник отделения буровых работ "Укргаздобычи" Михаил Шеремет.
Такие показатели бурения позволяют достигать цели вдвое быстрее, чем на старом оборудовании.
После того как скважину пробурили, ее обустраивают, подключают к промышленному газопроводу и первые кубометры газа начинают подыматься на поверхность под чутким контролем операторов по добыче газа.
Следующим этапом является очистка и подготовка добытого газа. В ходе подъема из скважины газовый поток захватывает воду и другие вещества, механические частицы. От всех ненужных примесей газ избавляют в ходе сепарации и осушки на установках комплексной подготовки газа (УКПГ). Также необходимо провести процесс одоризации, ведь газ в своем первоначальном виде не имеет запаха. Так, введение в поток газа одоранта, придающего специфический запах, который легко узнать, – еще один из этапов переработки. И только после этого газ попадает в магистральный газопровод, потом на областные и районные распределительные сети и наконец – в дома украинце.
Пользуясь газом, добытым из украинских недр, каждый из нас может повлиять на энергонезависимость страны. Для этого есть программы энергоэффективности, которые позволяют уменьшить потребление газа и при этом не замерзнуть холодной зимой.
Так, программа "Доступное тепло" от Группы Нафтогаз, позволяет заменить отопительное оборудование в квартирах и домах граждан на современное, более экономное. Ведь неэффективные системы отопления – это завышенное потребление газа и большие счета для потребителей.
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