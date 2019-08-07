Откуда берется газ в домах украинцев

Какой путь проходит природный газ перед тем, как превратиться в маленькую корону голубого пламени на конфорках наших кухонных плит, – рассказывают специалисты «Укргаздобычи»

Для украинцев использование газа для приготовления пищи или обогрева жилья – обычное дело. Это и неудивительно, ведь в государстве газифицировано около 13 миллионов квартир и частных домов. В целом украинцы используют порядка 16 миллиардов кубометров газа в год, если учесть потребности школ, больниц и других бюджетных учреждений. А кто же поднимает газ на поверхность и доставляет его в наши дома и из каких этапов состоит производство газа? Об этом рассказываем в нашем материале спецпроекта "Газ – энергия Украины".

Украинский газ проходит большой путь от месторождения к дому украинской семьи. Начинается все с поисков залежей в отечественных недрах. Для этого проводят сейсморазведку – зондирование земной почвы. Процесс напоминает процедуру УЗИ, только сканируют не тело человека, а недра, в которых залегают природные ископаемые. Для этого на поле разбрасывают кабели с датчиками. А затем с помощью специализированных машин создают вибрацию на поверхности земли – буквально бьют по ней, образуя мини-землетрясение. Датчики принимают информацию, а профессионалы – ее анализируют.

"На месторождении и соседних территориях проводятся сейсмические 3Д-работы. Прилегающие к месторождению территории признаны специалистами "Укргаздобыча" как перспективные для доразведки и открытия новых залежей", - отмечает Григорий Кашуба, начальник департамента по вопросам геофизики крупнейшей украинской газодобывающей компании "Укргаздобыча".

Следующий этап – основываясь на полученной геологической информации необходимо пробурить скважину, которая может достигать больше 6-ти километров в глубину. Чтобы ускорить этот процесс, компания "Укргаздобыча" еще в 2018 году законтрактовала десятки современных буровых станков. Новые буровые установки в комплексе с качественной геологоразведкой и интерпретацией геологических данных – основной залог высокоэффективной добычи углеводородов из отечественных недр.

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"Скважина начата бурением 1 мая 2019 года, планируется к передаче в декабре 2019-го года", – приводит пример успешной работы на объекте начальник отделения буровых работ "Укргаздобычи" Михаил Шеремет.

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Такие показатели бурения позволяют достигать цели вдвое быстрее, чем на старом оборудовании.

После того как скважину пробурили, ее обустраивают, подключают к промышленному газопроводу и первые кубометры газа начинают подыматься на поверхность под чутким контролем операторов по добыче газа.

Следующим этапом является очистка и подготовка добытого газа. В ходе подъема из скважины газовый поток захватывает воду и другие вещества, механические частицы. От всех ненужных примесей газ избавляют в ходе сепарации и осушки на установках комплексной подготовки газа (УКПГ). Также необходимо провести процесс одоризации, ведь газ в своем первоначальном виде не имеет запаха. Так, введение в поток газа одоранта, придающего специфический запах, который легко узнать, – еще один из этапов переработки. И только после этого газ попадает в магистральный газопровод, потом на областные и районные распределительные сети и наконец – в дома украинце.

Пользуясь газом, добытым из украинских недр, каждый из нас может повлиять на энергонезависимость страны. Для этого есть программы энергоэффективности, которые позволяют уменьшить потребление газа и при этом не замерзнуть холодной зимой.

Так, программа "Доступное тепло" от Группы Нафтогаз, позволяет заменить отопительное оборудование в квартирах и домах граждан на современное, более экономное. Ведь неэффективные системы отопления – это завышенное потребление газа и большие счета для потребителей.

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