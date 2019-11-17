Отмена призыва в армию: что говорят и как настроены депутаты

Противников самой идеи в Украине мало. Дискуссии ведутся только вокруг сроков и форм перехода к профессиональной армии

Архивное фото / Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Реклама

Украина готовится отменить призыв на срочную службу и строить армию исключительно на профессиональной основе. Вопрос это не ближайшей перспективы, но, как заявило руководство Минобороны, над его решением в оборонном ведомстве уже ведется работа. Как выяснил сайт "Сегодня", на уровне законодательной власти инициатива также находит определенную поддержку.

Как отменяли призыв

Отметим, что создание армии полностью на профессиональной основе – вопрос, муссирующийся в Украине на протяжении уже двух десятков лет. Еще в начале 2000-х президент Леонид Кучма ставил задачу разработать планы поэтапного перехода на контрактную службу до 2015 года. Виктор Ющенко, будучи кандидатом в президенты внес пункт об отмене призыва на военную службу и обеспечении комплектования профессиональной армии по контракту, начиная с 2010 года, в свою предвыборную программу. Юлия Тимошенко, будучи премьером, обещала отменить призыв с 1 января 2008 года.

Все эти планы по тем или иным причинам остались нереализованными, Так, например, Юлия Тимошенко и бывший тогда ее "правой рукой" Александр Турчинов даже подали соответствующий законопроект в парламент, но он был проигнорирован депутатами. При Ющенко руководство военного ведомства в лице Анатолия Гриценко выступало за то, чтобы до перевода армии на профессиональную основу сперва решить вопрос с жильем для военнослужащих (этот пункт также был в программе Ющенко).

И все же призыв единожды был отменен. Сделал это президент Виктор Янукович. Своим указом (№562/2013) от 14 октября 2013 года Янукович постановил "не проводить в 2014 году призыв в Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования (кроме внутренних войск Министерства внутренних дел)". Трудно судить о мотивах, которыми руководствовался на тот момент президент Украины. Но весной 2014-го, в период активной фазы агрессии России против Украины, наше государство оказалось перед угрозой остаться без армии. И.о. президента Александр Турчинов вынужден был срочно отменять указ Януковича и возобновлять призыв.

Модель без будущего

На днях министр обороны Андрей Загороднюк заявил о планах полного перехода на профессиональную армию.

"Позиция государства и моя персональная цель – это отменить призыв. Мы движемся к профессиональной армии согласно стандартам НАТО, которая будет профессиональной, подготовленной и оснащенной", – сказал Загороднюк.

Позже он уточнил, что такой переход – дело не завтрашнего дня. "Рубить с плеча", снижая обороноспособность страны, как это в свое время сделал Янукович, в нынешних условиях никто не собирается.

"Модель срочной службы не имеет будущего в Украине, обещаю показать в следующем году "дорожную карту" отмены срочной службы", – сказал министр.

Отметим, что сегодня перейти полностью на профессиональную армию у Украины гораздо больше возможностей, чем это было в 2014-м. После начала агрессии России наше государство сделало просто гигантские шаги в направлении развития контрактной службы. По факту, сегодня армия является более профессиональной, нежели пять лет назад. Миссию по обороне Украины в зоне ООС несут исключительно контрактники, да и доля солдат и сержантов контрактной службы в структуре ВСУ позволяет говорить, что страна уже на полпути к службе на полностью профессиональной основе.

Парламент не против

Но вот есть ли у государства ресурсы, а у истеблишмента – политическая воля преодолеть оставшиеся полпути? Ведь для отмены срочной службы – и так, чтобы обороноспособность страны не пострадала – указа президента недостаточно (акцентируем, Янукович в свое время отменил призыв, но не срочную службу. Вопрос службы регулируется не указами главы государства, а законами, в частности, законом "О военной обязанности и воинской службе"). Для создания качественно новой стратегии функционирования ВСУ нужна консолидированная работа Офиса президента, Генштаба, военных экспертов и законодательной власти. Без качественного законодательного обеспечения вопрос этот не решаем априори.

Как выяснил сайт "Сегодня", в целом в украинском парламенте противников самой идеи перехода армии на профессиональную основу нет. В том числе такую идею поддерживает оппозиция.

"Мы за то, чтобы Украина переходила на профессиональную армию и чтобы призыв был отменен. Я думаю, что профессиональная, боеспособная, высококвалифицированная армия – это намного лучше, чем армия, основанная на срочной службе. Единственное, если министр инициирует такую реформу, то они должны просчитать, во сколько это обойдется стране, и предоставить информацию. А мы уже будем смотреть, насколько реально нам сегодня финансировать профессиональную армию и в каком объеме", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" народный депутат (фракция "Оппоплатформа – За жизнь") Юрий Павленко.

"Это миф, что профессиональная служба обходится государству дороже, чем срочная. Это не так. На самом деле иметь небольшую, хорошо оснащенную и боеспособную армию выгоднее в конечном итоге, чем содержать огромные и неэффективные Вооруженные Силы. Достаточно обеспечив на уровне зарплаты, на уровне социальной защиты военнослужащего и членов его семьи, обеспечив военнослужащего современным снаряжением, оружием, оборудованием, мы получим гораздо более эффективное выполнение военнослужащим возложенных на него задач. Современная профессиональная армия в Украине возможна", – отмечает экс-глава СБУ, народный депутат (фракция "Батькивщины") Валентин Наливайченко.

По его словам, срочная военная служба на самом деле мало что дает и солдатам.

"Я отслужил срочную службу. И имею право говорить: военная служба нам, 18-летним, ничего не дала. Ну, разве что физически покрепче стали. Но для учебы – ничего, для жизни – ничего. В то же время есть молодежь, которая сознательно хочет посвятить себя военному делу. Вот таким действительно нужно давать зеленый свет и не жалеть средств на их подготовку, хорошее материальное обеспечение. То есть я бы переводил службу на профессиональные рельсы. Имеешь желание – иди служить, вот тебе достойная зарплата. Не хочешь – никто заставлять не будет", – сказал Валентин Наливайченко.

Экс-руководитель Министерства ветеранов, народный депутат (фракция "Европейская солидарность") Ирина Фриз напомнила сайту "Сегодня", что переход армии на контрактную основу был идеей президента Петра Порошенко.

"Петр Алексеевич настаивал на необходимости того, чтобы в армии служили люди, которые сознательно решили избрать для себя профессию военного. И ее нужно постепенно реализовывать. Тем более, что отказ от срочной службы является достаточно популярным решением. Но нужно помнить, что мы пребываем в состоянии военной агрессии со стороны России. Потому подходить к вопросу нужно осторожно", – сказала Ирина Фриз.

В свою очередь, руководитель фракции "Голос", член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин отметил в комментарии сайту "Сегодня", что на данный момент логика Министерства обороны относительно срочной службы не понятна.

"Мне сложно комментировать инициативу, поскольку я не понимаю ее логики. Что я имею в виду. Пункт первый: мы пребываем в состоянии войны. Пункт второй: у нас 75% бюджета идет на заработную плату. Пункт третий: когда я спрашивал министра обороны, есть ли у нас планы сокращения численности Вооруженных Сил, планы сделать их более компактными и более эффективными, он сказал, что такой вопрос не обсуждается. По логике министра обороны, численность армии сокращаться не будет. Но она переходит на профессиональную основу. Это означает, что на зарплату нужно будет выделять еще больше, чем сейчас. Логика мне непонятна. Пока что ее нет", – сказал Сергей Рахманин.

Резерв будет

Что касается монокоалиции, то во фракции "Слуга народа" акцентируют на том, что переход на полностью профессиональную армию будет постепенным, главная задача – усилить обороноспособность государства, а не подорвать ее.

"Мы должны стремиться к новым стандартам НАТО, в которых нет срочной службы. Но министр говорил об этом как о далекой перспективе. Сегодня мы имеем вооруженный конфликт, потому должны постоянно наращивать свой военный и оборонный потенциал. И как раз призыв на военную службу является одной из необходимых на сегодня составляющих обороноспособности страны. Тем не менее я согласна, что в перспективе от нее нужно отказываться. У меня высшее военное образование, я служила в армии, видела, как выглядит срочная служба в современных украинских реалиях. И убеждена, что лучше, когда государство будет направлять имеющиеся средства на развитие и усиление профессиональной армии", – рассказала сайту "Сегодня" народный депутат, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук.

По ее словам, пока что срочная служба в армии остается. Но следующие пять лет необходимо посвятить тому, чтобы реформировать и модернизировать армию, создав основы для перехода на профессиональную армию.

"Думаю, в процессе или по итогам этой работы мы определимся: оставляем ли мы срочную службу, или все же полностью переходим на контрактную высокопрофессиональную армию. Я за то, чтобы у нас были Силы специальных операций, чтобы была сильная "Альфа", сильный "Корд". Это действительно большие средства, которые должно потратить государство на подготовку и оснащение. Но это подготовка и оснащение профессиональных солдат, глубоко мотивированных людей, которые на поле боя стоят ста менее подготовленных бойцов. А призывать всех подряд, терять жизни и здоровья юношей, которые могут быть прекрасными врачами, инженерами, программистами, музыкантами, я считаю, неправильно", – говорит Ирина Верещук.

Первые шаги по закладке основ будущей обновленной системы обороны страны парламент намерен сделать уже в этом году.

"Сейчас работаем над проектом о территориальной обороне, который будет включать весь комплекс мероприятий, в том числе и резервистов, и людей, которые не проходят срочную службу и не служат в профессиональной армии. Территориальная оборона должна охватить все области, и это очень масштабная задача. По задумке, территориальная оборона и резервисты – это обязательная форма, где все должны проходить обучение, уметь пользоваться оружием и защищать свою страну, понимать, какая у них военная специальность, быть приписанными к определенному военкомату. В общем, как во всех странах: Израиле, США и так далее. То есть будет выработана система общей военной подготовки граждан Украины, помимо срочной военной службы", – говорит Ирина Верещук.

Подавить числом или умением?

В свою очередь, военные эксперты несколько скептично относятся к перспективе отмены срочной службы в ближайшее время.

"Думаю, поэтому в краткосрочной перспективе переход на контрактную армию маловероятен. Но дискуссию нужно вести. И, думаю, мы со временем к этому обязательно придем", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По его словам, главная проблема – дороговизна содержания профессиональной армии.

"Мы можем говорить о контрактной армии в двух случаях: если мы серьезно увеличим финансирование Вооруженных Сил либо же если мы сокращаем численность Вооруженных Сил. Говорим, что нам не нужно 250 тысяч. Мы сокращаем армию на 60-70 тысяч и высвобождаем средства, чтобы обеспечить большее финансирование оставшихся. Лучше вооружаем их, обеспечиваем их более качественным, современным и дорогим оснащением, лучше обучаем. То есть нам нужно выбирать из двух моделей: "подавить врага числом", как сейчас, или же "подавить умением", – говорит Александр Мусиенко.

Еще одной актуальной на сегодня проблемой, по словам эксперта, является недобор в ВСУ.

"Можно дискутировать по вопросу оптимальной модели Вооруженных Сил, по вопросу перехода на контракт. Но давайте ответим на вопрос: мы готовы в случае перехода на контракт все вакансии в ВСУ заполнить? Сегодня у нас по некоторым позициям по контракту идет недобор. Кто это позиции сейчас закрывает? Военнослужащие срочной службы", – отмечает эксперт.

Наконец, отмечает Александр Мусиенко, существуют большие сомнения в целесообразности отмены срочной службы в период российской агрессии.

"Целесообразно ли это делать в период фактического состояния войны с Российской Федерацией? Мне кажется, нет. С помощью срочной службы мы сегодня формируем определенный резерв из людей, которые имеют определенные навыки, боевую подготовку, понимают, что такое Вооруженные Силы", – говорит эксперт.

Напомним, с 1 октября стартовал осенний призыв на срочную воинскую службу, который продлится до конца декабря. За три месяца планируется набрать в войска более 15 тысяч человек.

Тем временем на Донбассе украинские войска наносят урон агрессору – стало известно о больших потерях боевиков. Подробности – в сюжете новостей "Сегодня".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама