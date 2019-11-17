Отмена призыва: в "Слуге народа" рассказали, чего стоит ждать

Архивное фото / Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

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В Украине планируют отменить призыв на срочную службу, а армию строить только на профессиональной основе. В Минобороне заявили, что над решением этого вопроса уже начали работать. Сайт "Сегодня" выяснил, что инициативу поддерживают и на уровне законодательной власти.

Во фракции "Слуга народа" подчеркнули, что переходить на новую армию будут постепенно, ведь главная задача – усилить, а не подорвать обороноспособность страны.

"Мы должны стремиться к новым стандартам НАТО, в которых нет срочной службы. Но министр говорил об этом как о далекой перспективе. Сегодня мы имеем вооруженный конфликт, потому должны постоянно наращивать свой военный и оборонный потенциал. И как раз призыв на военную службу является одной из необходимых на сегодня составляющих обороноспособности страны. Тем не менее я согласна, что в перспективе от нее нужно отказываться. У меня высшее военное образование, я служила в армии, видела, как выглядит срочная служба в современных украинских реалиях. И убеждена, что лучше, когда государство будет направлять имеющиеся средства на развитие и усиление профессиональной армии", – рассказала народный депутат, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук.

Также она уточнила, что срочная служба в армии пока что остается. Но за следующие пять лет необходимо реформировать и модернизировать армию, создав основы для перехода на профессиональную армию.

"Думаю, в процессе или по итогам этой работы мы определимся: оставляем ли мы срочную службу, или все же полностью переходим на контрактную высокопрофессиональную армию. Я за то, чтобы у нас были Силы специальных операций, чтобы была сильная "Альфа", сильный "Корд". Это действительно большие средства, которые должно потратить государство на подготовку и оснащение. Но это подготовка и оснащение профессиональных солдат, глубоко мотивированных людей, которые на поле боя стоят ста менее подготовленных бойцов. А призывать всех подряд, терять жизни и здоровья юношей, которые могут быть прекрасными врачами, инженерами, программистами, музыкантами, я считаю, неправильно", – говорит Ирина Верещук.

Первые шаги по закладке основ будущей обновленной системы обороны страны парламент намерен сделать уже в этом году.

"Сейчас работаем над проектом о территориальной обороне, который будет включать весь комплекс мероприятий, в том числе и резервистов, и людей, которые не проходят срочную службу и не служат в профессиональной армии. Территориальная оборона должна охватить все области, и это очень масштабная задача. По задумке, территориальная оборона и резервисты – это обязательная форма, где все должны проходить обучение, уметь пользоваться оружием и защищать свою страну, понимать, какая у них военная специальность, быть приписанными к определенному военкомату. В общем, как во всех странах: Израиле, США и так далее. То есть будет выработана система общей военной подготовки граждан Украины, помимо срочной военной службы", – говорит Ирина Верещук.

Подробнее читайте в материале "Сегодня":"Отмена призыва в армию: что говорят и как настроены депутаты".

Напомним, с 1 октября в Украине стартовал осенний призыв в армию. Более 15 тысяч человек планируется набрать на срочную воинскую службу. Набор будет длиться до Нового года. В Оперативном командовании "Север" заявили, что срочников не будут отправлять в зону боевых действий на Донбасс.

Как сообщали новости "Сегодня", в рамках осеннего призыва повестки получили уже более 37 тысяч киевлян, хотя план призыва для столицы составляет всего 634 человека. Всего призыву на срочную службу в Киеве подлежат 53 133 человека.

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