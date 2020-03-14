Отмена самолетов из-за карантина: в Кабмине рассказали, как украинцам вернуться домой

Через трое суток в Украине прекращается регулярное международное авиасообщение. Гражданам Украины, которые не успеют в течение этого времени вернуться домой, в Кабмине рекомендуют обратиться в ближайшие консульства нашей страны в странах пребывания.

"Возвращение домой будет возможным отдельными нерегулярными рейсами", – сообщили в правительстве.

В Кабмине также напомнили, что с 16 марта будет запрещен въезд иностранным гражданам на 2 недели. Однако иностранцев, которые имеют право на постоянное или временное проживание в Украине, пустят. По прилету все будут проходить осмотр.

"В пунктах пересечения границы проводится температурный скрининг. По возвращение из стран, где зарегистрированы случаи коронавируса, при наличии симптомов, украинцы будут проходить обсервацию", – напомнили в Кабмине. В тренде Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент

Кроме того, ограничения не касаются международных грузоперевозок. Иностранные экипажи самолетов, судов, автомобилей, самолетов также смогут въезжать в Украину, но будут проходить медицинский осмотр.

Ранее Кабмин ввел общенациональный карантин в Украине для предотвращения распространения коронавируса на территории нашей страны. Закрылись все учебные заведения, запрещены массовые мероприятия. Ограничения продлятся до 3 апреля.

Кроме того, на заседании Совета национальной безопасности и обороны было принято решение закрыть границы и запретить въезд иностранцев. Смотрите также обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в связи с коронавирусом:

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