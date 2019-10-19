Отменят трудовые книжки и будут штрафовать нардепов за прогулы: главные новости недели

Кроме того был задержан замсекретаря СНБО, обвиняемый в многомилионных хищениях

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

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Какие подводные камни поджидают украинцев в случае отмены трудовых книжек, о чем говорил президент Украины Владимир Зеленский с премьер-министром и президентом Латвии во время официального визита и почему запасов дешевого газа может не хватить до конца зимы – ТОП-5 главных событий уходящей недели.

Визит Владимира Зеленского в Латвию: все подробности

16 октября президент Украины Владимир Зеленский отправился с рабочим визитом в Латвию. Первую официальную встречу глава украинского государства провел со своим латвийским коллегой Эгилсом Левитсом.

Торжественная часть мероприятия проходила у столичной резиденции президента Латвийской Республики – Рижского замка. Главы государств осмотрели строй роты почетного караула, прозвучали государственные гимны Украины и Латвийской Республики.

По завершении встречи украинская и латвийская делегации под председательством президентов двух стран провели переговоры.

Видео: Офис Президента Украины

Также президент встретился с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем. Во время переговоров они обсудили и поддержку Украины, и российскую агрессию, сообщает Офис главы украинского государства.

Лидеры государств во время переговоров отметили постепенное увеличение объемов двусторонней торговли между странами и наличие возможностей для дальнейшего развития экономического сотрудничества. Стороны договорились обеспечить дальнейшую активную работу в рамках Межправительственной украинско-латвийской комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

Владимир Зеленский проинформировал латвийскую сторону о шагах украинской власти, совершенных с целью улучшения условий ведения бизнеса в Украине, и о возможностях для инвестиций. Также он отметил важность использования латвийского опыта для реализации реформ в Украине в соответствии с Соглашением об ассоциации с Евросоюзом. Особое внимание уделили улучшению украинской медицины.

Кришьянис Кариньш поддержал Украину в вопросах относительно российского газопровода "Северный поток – 2", отметив, что Латвия на всех площадках выступала против этого проекта.

Кроме того, Украина и Латвия договорились о сотрудничестве по возвращению незаконно выведенных бывшими украинскими чиновниками средств.

Народных депутатов будут штрафовать за прогулы

Верховная Рада ввела наказание для депутатов-прогульщиков. Так, 16 октября был принят во втором чтении и в целом законопроект №1035-2 о внесении изменений в закон Украины "О статусе народного депутата" и в Регламент парламента о снятии зарплаты с народных избранников в случае прогула пленарных заседаний или заседаний парламентских комитетов. Данный документ поддержали 265 нардепов.

Принятым законом теперь предусматривается, что если народный депутат в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии Верховной Рады без уважительных причин не принимает непосредственного участия в более чем 30 процентах голосований при принятии решений парламентом на пленарных заседаниях или в более 50% заседаний парламентского комитета, в состав которого он избран, такому народному депутату не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц (зарплата не начисляется).

НАБУ задержало экс-заместителя главы СНБО Олега Гладковского

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) подтвердило задержание экс-заместителя главы СНБО Олега Гладковского. Об этом сообщила пресс-служба антикоррупционного ведомства.

"НАБУ подтверждает задержание экс-первого заместителя секретаря СНБО по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины). Следственные действия продолжаются. Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая сохранение тайны следствия", – сообщили в НАБУ и пообещали позже обнародовать детали.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце февраля журналистский проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором утверждалось, что якобы сын секретаря СНБО, главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского (до 2014 года носил фамилию Свинарчук, а после взял девичью фамилию матери) причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. Позже пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко уволил Гладковского.

В Украине до конца года отменят трудовые книжки

Правительство Украины намерено полностью "истребить бумажные процессы" в государственных органах и начинает с кадрового документооборота. Об этом в среду, 18 сентября, написал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

По его словам, этот процесс займет от шести до девяти месяцев.

"Избавляемся от кучи лишних сущностей. Копии дипломов (есть реестр), информация о связанных компаниях (есть реестр), копии паспортов (есть ЭЦП, электронная цифровая подпись), автобиография (кому она вообще нужна!) и многое другое. Трудовые книжки должны, наконец, уйти в историю. Это, кстати, оценит и бизнес", – подчеркнул Дубилет.

Он добавил, что весь документооборот, который касается конкурсов, найма, отпусков, командировок и увольнений, необходимо перевести в электронный формат.

По оценке министра Кабмина, только на канцелярию вокруг кадровых документов государство тратит 50-100 млн грн ежегодно.

Опрошенные сайтом "Сегодня" представители кадровых служб считают озвученные сроки запуска новых процессов слишком оптимистичными и отмечают, что такие серьезные изменения должны включать в себя стадию эксперимента или тестирования. Подробнее читайте в специальном материале сайта "Сегодня" Пугающая цифровизация: есть ли жизнь без трудовых книжек.

Запасов дешевого газа не хватит на всю зиму

С 2020 года, когда в Украине заработает рынок газа, цены будут устанавливаться, исходя из котировок на европейской бирже, то есть ежемесячно меняться, что также скажется на тарифах на тепло и горячую воду. Несмотря на то что премьер-министр Алексей Гончарук уверял, что правительство не планирует повышать тарифы, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич уверен: сохранить нынешние расценки при рыночных ценах вряд ли получится. А значит, запасов дешевого газа может не хватить на всю зиму.

"Из 21 млрд кубов газа в подземных хранилищах (ПХГ)"Нафтогаза" порядка 5 млрд куб. м – технологически не извлекаемые запасы (давление остатков газа в ПХГ окажется слишком малым для его выкачки. – Ред.), еще почти 10 млрд куб. м принадлежат не "Нафтогазу", а частным компаниям, которые могут не согласиться продавать свой газ по низкой цене, – анализирует Марунич. – Поэтому, говоря о накопленных 21 млрд куб. м газа, в компании умалчивают, что их собственного газа в ПХГ не более 7 млрд куб. м, которых в лучшем случае хватит до конца 2019 года. А дальше цену на газ будет регулировать рынок, и она явно будет выше нынешней", – сказал Марунич в комментарии сайту "Сегодня".

Вывод эксперта: сдержать рост тарифов на тепло и горячую воду можно будет не экономически, а только политическим решением, что вызовет возражения зарубежных партнеров, прежде всего крупнейшего кредитора Украины Международного валютного фонда (МВФ).

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