Отомстили за обстрелы: под Горловкой артиллерия ВСУ накрыла путинских вояк

Жарко было в районе Доломитного, Травневого и Каютово

Facebook 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ.

Сегодня в районе оккупированной боевиками т.наз. "ДНР" и российскими военными Горловки Донецкой области произошло обострение ситуации.

Об этом проукраинский блогер @GirkinGirkin сообщает в своем микроблооге в Twitter.

По его данным, с утра 8 июня боевики неоднократно наносили удары из запрещенных Минскими договоренностями 82 мм минометов и 122 мм орудий по позициям ВСУ в районе Доломитного и Травневого (поселки к северо-востоку от Горловки).

Как пишет блогер, боевики расположили три орудия в районе жилой застройки. Чтобы не подвергать опасности жизни мирных жителей, ответным огнем украинская артиллерия накрыла путинских вояк, располагавшихся на позициях к юго-востоку от Горловки – в районе поселка Каютово.

Напомним, сутками ранее, 7 июня, боевики "Л/ДНР" резко обострили ситуацию на Донбассе, 28 раз обстреляв позиции Объединенных сил. Погибли двое украинских военных , еще 12 – получили ранения и боевые травмы.

Новости "Сегодня" сообщали, что 6 июня, пророссийские боевики 16 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Погибли двое украинских военнослужащих.

Напомним, 5 июня пророссийские боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Погиб один украинский военнослужащий.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Отомстили за обстрелы: под Горловкой артиллерия ВСУ накрыла путинских вояк". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"