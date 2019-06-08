Сделать стартовой
26,8
30,19
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Отомстили за обстрелы: под Горловкой артиллерия ВСУ накрыла путинских вояк

8 июня, 14:10

Жарко было в районе Доломитного, Травневого и Каютово

Facebook 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ
Facebook 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ.

Сегодня в районе оккупированной боевиками т.наз. "ДНР" и российскими военными Горловки Донецкой области произошло обострение ситуации. 

Об этом проукраинский блогер @GirkinGirkin сообщает в своем микроблооге в Twitter.

По его данным, с утра 8 июня боевики неоднократно наносили удары из запрещенных Минскими договоренностями 82 мм минометов и 122 мм орудий по позициям ВСУ в районе Доломитного и Травневого (поселки к северо-востоку от Горловки).

Как пишет блогер, боевики расположили три орудия в районе жилой застройки. Чтобы не подвергать опасности жизни мирных жителей, ответным огнем украинская артиллерия накрыла путинских вояк, располагавшихся на позициях к юго-востоку от Горловки – в районе поселка Каютово.

Напомним, сутками ранее, 7 июня, боевики "Л/ДНР" резко обострили ситуацию на Донбассе, 28 раз обстреляв позиции Объединенных сил. Погибли двое украинских военных , еще 12 – получили ранения и боевые травмы.

Новости "Сегодня" сообщали, что 6 июня, пророссийские боевики 16 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Погибли двое украинских военнослужащих.

Напомним, 5 июня пророссийские боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Погиб один украинский военнослужащий.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег горловка, артиллерия, Травневое, ответка, Доломитное

Вы сейчас просматриваете новость " Отомстили за обстрелы: под Горловкой артиллерия ВСУ накрыла путинских вояк". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Военный эксперт назвал самые горячие точки Донбасса

5 июня, 04:30

Боевики активно используют запрещенное Минском оружие – артиллерию и минометы

Тотальная нищета и отчаяние: появилось видео, как живет оккупированная Горловка

7 апреля, 13:10

Некогда один из самых промышленных городов Донбасса живет с разбитыми домами и пустыми магазинами

"Ужалил снайпер": "Штирлиц" показал фото уничтоженного боевика

30 марта, 08:12

Ростислав Васильченко, предположительно 1997 года рождения, был ликвидирован снайпером ВСУ под Горловкой

"Минск" или маневры ВСУ в "серой" зоне: что происходит под Горловкой

30 марта, 06:35

Мирослав Гай рассказал, почему мало информации о передвижении украинских военных под Горловкой

6 пар знаков Зодиака, которые невероятно совместимы

Неземная красота таиландской фанатки шоссе. Фото

В чем польза имбиря и как правильно употреблять его в пищу

«Непросто мне было на это решиться»: Заворотнюк о дочери

В русском стиле: Американцы полностью переработали «Урал»

Стрельба и рейдерский захват: арест на складах рынка «7 километр»

5 важных советов как научиться откладывать деньги правильно

Тайна перевала Дятлова - тела перемещали в сторону леса

Кравец оригинально поздравила Зеленского с победой на выборах

У Путина ждут уступок от Зеленского: Маломуж про Донбасс

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Порошенко: Отмена блокады Донбасса приведет к отмене санкций против России

6 июня, 17:02

Петр Порошенко отметил, что отмена экономической блокады оккупированного Донбасса повлечет отмену давления на Россию

Опыт Сингапура: может ли Украина воспользоваться рецептом "экономического чуда"

Сегодня, 07:51

В начале независимости Сингапур находился, пожалуй, в худшем положении, чем сейчас Украина

Жарко, мокро, громко: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:26

В понедельник, 10 июня лить и грохотать будет только в западных и в некоторых северных областях

Доходы украинцев запрограммировали на три года вперед: что нас ждет

Вчера, 07:51

Бюджетная декларация основана на весьма осторожных прогнозах Минфина

"Улыбались, обнимались…": итоги визита Владимира Зеленского в Брюссель

6 июня, 10:37

Первый зарубежный визит нового президента Украины не вышел комом

Названа каша, которая снижает давление и помогает похудеть

Жанна Бадоева: не понимаю, почему я вела себя так глупо

Злата Огневич вышла замуж? Певица показала свадебное фото
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь