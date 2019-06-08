Отомстили за обстрелы: под Горловкой артиллерия ВСУ накрыла путинских вояк
Жарко было в районе Доломитного, Травневого и Каютово
Сегодня в районе оккупированной боевиками т.наз. "ДНР" и российскими военными Горловки Донецкой области произошло обострение ситуации.
Об этом проукраинский блогер @GirkinGirkin сообщает в своем микроблооге в Twitter.
По его данным, с утра 8 июня боевики неоднократно наносили удары из запрещенных Минскими договоренностями 82 мм минометов и 122 мм орудий по позициям ВСУ в районе Доломитного и Травневого (поселки к северо-востоку от Горловки).
Как пишет блогер, боевики расположили три орудия в районе жилой застройки. Чтобы не подвергать опасности жизни мирных жителей, ответным огнем украинская артиллерия накрыла путинских вояк, располагавшихся на позициях к юго-востоку от Горловки – в районе поселка Каютово.
Напомним, сутками ранее, 7 июня, боевики "Л/ДНР" резко обострили ситуацию на Донбассе, 28 раз обстреляв позиции Объединенных сил. Погибли двое украинских военных , еще 12 – получили ранения и боевые травмы.
Новости "Сегодня" сообщали, что 6 июня, пророссийские боевики 16 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Погибли двое украинских военнослужащих.
Напомним, 5 июня пророссийские боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Погиб один украинский военнослужащий.
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