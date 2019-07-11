Отправляйся в Монте-Карло под парусом VILLA KRIM!

Яхта "Villa Krim" готовится к победе в регате PALERMO-MONTECARLO'19 и приглашает побороться за путешествие на двоих на финал парусной гонки

Год назад яхта "Villa Krim" ворвалась в одну из самых престижных парусных гонок Средиземноморья Giraglia Rolex Cup. Тогда команда "Villa Krim" заняла почетное третье место и твердо решила, что участие в регатах станет для бренда традицией. Сейчас мы рады сообщить, что яхта "Villa Krim" готовится к новому, не менее престижному старту, а именно PALERMO-MONTECARLO ’19 и в этот раз команда бренда настроена на победу!

PALERMO-MONTECARLO ’19 – всемирно известная офшорная регата по праву признана королевой средиземноморских парусных гонок и, само собой, ТМ Villa Krim не могла остаться "за бортом" истинной традиции парусного спорта и эталона яхтенного аристократизма и стиля!

Регата стартует с острова Сицилия, из живописного залива Монделло и, пройдя 500 миль по красивейшим местам, команды финишируют в Монте-Карло, где и будут подведены итоги гонки.

Учитывая количество участников (более 150 экипажей со всего мира), особенности акваторий Тирренского и Лигурийского морей с их островами, а также достаточно каверзные погодные условия трассы, гонка обещает быть непредсказуемой и захватывающей. Мы в предвкушении, подготовка к победе в самом разгаре и на этот раз команда "Villa Krim" рассчитывает на безоговорочную победу! А важнее всего то, что вы можете стать свидетелем триумфа Villa Krim!

В поддержку проекта на радио Люкс FM стартовал розыгрыш "Особлива відпустка", главный приз – поездка на двоих в Монте-Карло на финал захватывающей парусной гонки! Как стать участником розыгрыша?

1. Регистрируйтесь на официальном канале Люкс БОТИК в Viber. Подробности тут

2. Каждый день в 15.00, в эфире радио Люкс FM слушайте программу "Особлива відпустка". Ждите звонка от ведущего и правильно отвечайте на вопрос (ответ на который скрывался в программе) и выигрывайте приятный подарок от Villa Krim. А уже 26 июля – получите шанс выиграть незабываемое путешествие на финал регаты в Монте-Карло!

Только представьте – возможно, именно вы 26 июля соберете чемоданы, отдадите швартовые и на всех парусах помчитесь навстречу приключениям с Villa Krim!

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