Отпуск за границей: как поехать на море в Хорватию и почему после Египта нужен карантин

Несмотря на безвиз, ЕС остается закрытым для украинцев уже четыре месяца из-за пандемии коронавируса. Неделю назад Украина не попала в шорт-лист 15 третьих стран (не входят ни в ЕС, ни в Шенген), гражданам которых разрешили въезд в Евросоюз. Европейский Совет пересмотрит список 14 июля. Но шансов, что безвиз нам разблокируют, мало. В Украине более 60 заболевших на 100 тыс. населения, а нужно – меньше 16. Однако ни украинцев, ни авиакомпании это не останавливает. Одни смело продают билеты, другие – покупают и едут. Яркое тому подтверждение – задержание украинцев в Афинах, которые трое суток провели в изоляторе по прилете. Вчера все благополучно вернулись домой. Но неразбериху и хаос с пересечением границ, куда можно ехать, а куда нельзя, это не снимает. Сайт "Сегодня" разбирался, какие страны для украинцев открыты, какие закрыты, где требуется негативный тест на коронавирус и обсервация по приезде, и когда, наконец, заработает безвиз.

Украинцы в Греции

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В субботу вечером, 4 июля, по прилете в аэропорт Афин рейсами Ryanair и WizzAir 17 гражданам Украины отказали во въезде и поместили в изолятор на территории аэропорта. В понедельник, 6 июля, студентку Анну Левковскую, которая летела транзитом во Францию, таки пропустили. Остальных за счет авиакомпаний вчера отправили домой.

Украинские дипломаты и консулы приложили немало усилий, чтобы задержанных не депортировали с невозможностью последующего въезда на несколько лет. Авиакомпании, которыми украинцы летели в Афины, не проверили должным образом их документы. Пассажиры, несмотря на запрет ЕС въезжать в страну гражданам третьих стран, таки купили билеты на самолет и полетели на свой страх и риск. Отличилась, со своей стороны, и Греция, пару недель назад заявив, что пускает украинских туристов, а потом одним сообщением на сайте аэропорта Афин отменила свое решение.

Для задержанных в Греции украинцев эта ситуация, к счастью, закончилась хорошо. Для остальных она должна стать уроком, что игнорировать и пытаться обойти запреты не стоит. Лучше прислушаться к рекомендациям МИДа и Минздрава и не планировать поездки за границу в ближайшее время без крайней необходимости. Об этом накануне на брифинге еще раз сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, напомнив, что на сегодняшний день для украинцев открыты 23 страны, но с ограничениями (см. инфографику – "Какие страны открыты для украинцев").

Реклама Инфографика: "Какие страны открыты для украинцев" / Фото: Сегодня

Когда разблокируют безвиз

По словам Дмитрия Кулебы, на сегодняшний день Украина не отвечает критериям ЕС для попадания в "зеленый" список третьих стран, гражданам которых разрешен въезд в Евросоюз. Сайт "Сегодня" уже писал, что, по решению Европейского Совета, с 1 июля в Шенгенскую зону могут въезжать граждане 15 государств, среди которых даже Китай, откуда и пошла пандемия. Но не украинцы.

По словам эксперта по международным вопросам Наталии Ищенко, на сегодняшний день с туристической целью украинцам из стран ЕС можно поехать только в Хорватию (но в списке МИДа, который озвучил Кулеба, ее нет, так как фактически въезд индивидуально в каждом случае разрешает МВД Хорватии). Это стало возможным благодаря тому, что, во-первых, Хорватия не входит в Шенген, а во-вторых, они приравняли туризм к поездкам, которые представляют экономический интерес для страны. Но перед поездкой всем путешественникам нужно получить онлайн подтверждение, заполнив анкету на сайте Министерства туризма Хорватии.

"Что удобно, Венгрия разрешает транзит. Поэтому те, кто едут машинами, могут приехать в Хорватию через Венгрию. Но там по транзиту, который называется гуманитарным коридором, тоже есть ограничения. Туристам выдают карту, на каких заправках они могут заправляться. То есть нигде, кроме трассы, побывать нельзя. Но даже в таких условиях индивидуальные украинские туристы и даже группы благополучно поехали в Хорватию и уже отдыхают", – сказала сайту "Сегодня" Наталия Ищенко.

Буквально вчера Черногория отменила для украинцев необходимость предоставлять отрицательный тест на COVID-19 при въезде. Однако, по данным нашего Минздрава, Черногория входит в список стран "красной" зоны, где количество заболевших – 72 человека на 100 тыс. населения. Поэтому по возвращении украинцы должны будут уйти на 14-дневную обсервацию под контролем мобильного приложения "Дій вдома" или сдать анализ на коронавирус методом ПЦР и получить отрицательный результат.

Остальные страны ЕС и Шенгена для украинцев, кроме восьми категорий граждан, которым въезд разрешен (см. инфографику – "Какие категории граждан Украины могут ехать в ЕС"), закрыты, даже несмотря на безвиз.

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Инфографика: "Какие категории граждан Украины могут ехать в ЕС" / Фото: Сегодня

Следующий пересмотр "зеленого" списка третьих стран, гражданам которых Европейский Совет разрешает въезд в ЕС, будет 14 июля. Но шансов на то, что там окажется Украина, очень мало. По словам исполнительного директора "Европы без барьеров" Ирины Сушко, уровень заболеваемости в Украине растет, а наша статистика, к сожалению, не вызывает доверия из-за недостаточного количества тестов и проверок, поэтому безвизовые поездки будут откладываться, возможно, до осени. К тому же Ирина Сушко напоминает: еще до пандемии коронавируса эксперты говорили, что в классическом виде безвизовый режим со временем будет приобретать определенные дополнительные фильтры.

"Кроме новой для нас пандемии, никто не снимал такие явления, как терроризм и организованная преступность. С 2021 года ЕС был готов внедрять систему предварительной авторизации путешествий (онлайн сервис ETIAS, где раз на 3 года перед поездкой в ЕС нужно получить разрешение. – Авт.). Теперь вопрос: будет ли ЕС из-за пандемии вводить эту систему, или еще раз модернизирует и запустит позже? Но я это вспомнила к тому, что мир уже был готов менять правила поездок, чтобы обеспечить безопасность. И если раньше понятие безопасности у того же ЕС ассоциировалось преимущественно с рисками, связанными с терроризмом, организованной преступностью, борьбой с отмыванием средств и т. д., то сейчас к этому перечню добавились еще и пандемии. Поэтому ожидать, что мы вернемся к безвизу, который у нас был с 2017-го, вряд ли стоит", – сказала сайту "Сегодня" Ирина Сушко.

Где смотреть правила въезда

Почти месяц работает "Интерактивная карта мира" Министерства иностранных дел Украины. Там можно найти всю информацию о правилах въезда и транзита в любую страну мира. Похожую онлайн-платформу запустила и Еврокомиссия – Re-open EU.

Также стоит постоянно следить за изменением списка стран "красной" и "зеленой" зон, который публикует Минздрав Украины. К примеру, Албания пускает украинских туристов без каких-либо ограничений. А вот в Украине Албания в "красной" зоне, поэтому по приезде – на 14-дневную обсервацию под контролем приложения "Дій вдома" или получить негативный анализ на коронавирус методом ПЦР. То же самое касается и Египта.

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Также в МИДе, после случая с украинцами в Греции, рекомендуют следовать шести простым правилам: связаться с авиакомпанией, турфирмой или оператором и проверить правила въезда; убедиться, что страховка покрывает инфицирование коронавирусом; связаться с посольством или консульством в стране следования; позаботиться о наличии средств на случай чрезвычайной ситуации; взять с собой необходимые лично вам медпрепараты на случай вынужденной задержки за границей; проверить состояние здоровья перед поездкой.

Напомним, во вторник, 7 июля, на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о правилах въезда в ЕС:

Видео: МИД Украины

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