Чем пахнет яд: эксперт рассказал о масштабах опасности выбросов с "Крымского титана"

Сернистый ангидрид, который попал в воздух после аварии на "Крымском титане", опасен для человека. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал профессор кафедры неорганической химии ХНУ имени В. Н. Каразина Иван Николаевич Вьюнник.

По информации ученого, в небольших количествах вещество может вызывать воспаления слизистых оболочек носа, рта и затруднение дыхания, а в больших – последствия могут быть куда серьезней.

"Это вещество, безусловно, очень вредное и ядовитое. В небольших количествах оно может вызывать пересыхание носа и рта, затруднение дыхания", – говорит профессор.

По словам эксперта, наличие сернистого ангидрида в воздухе в большом количестве может определить любой человек – это вещество пахнет горелой серой. Кроме того, вещество очень хорошо взаимодействует с водой.

"Вещество хорошо взаимодействует с водой, парами. Если выброс был один, то спустя немного времени, его невозможно будет зафиксировать в воздухе, так как оно хорошо взаимодействует с водой и после такого контакта выпадает в виде кислоты, которая не очень устойчива в условиях окружающей среды", – продолжает Иван Николаевич.

Следовательно, при небольших выбросах сернистого ангидрида жителям Крыма и части Херсонской области ничего не угрожает, а вот если в атмосферу попало много химии, это может негативно сказаться на флоре, фауне регионов и здоровье их жителей.

Напомним, в ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. По предварительным данным, причиной загрязнения является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан". По словам незаконного "вице-премьера" полуострова Игоря Михайличенко, "прокуратура" Армянска в отношении руководства филиала ООО "Титановые инвестиции" намерена вынести представление об устранении нарушений, выявленных при эксплуатации кислотонакопителя.

Также в Крыму взялись проверять состав воздуха после выброса в Армянске. Подконтрольное Кремлю управление Роспотребнадзора в оккупированном Крыму и Севастополе проводит дополнительные проверки воздуха в Красноперекопском районе.

После химической катастрофы в Крыму медики обнаружили проблемы у 20 украинских детей, а бригады врачей осматривают жителей районов Херсонщины, прилегающих к админгранице с полуостровом.