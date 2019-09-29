Отравили на отдыхе в Турции: соцсети отреагировали на смерть экс-президента Крыма

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Первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков умер на 74-м году жизни.В соцсетях обсуждают смерть политика. В частности, пользователи высказывают мнения, что Мешкова отравили спецслужбы, котда тот отдыхал в Турции.

В целом, пользователи сети не слишком сострадают утрате.

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Напомним, как сообщила дочь политика Марианна Мешкова, 1 сентября Юрий Мешков перенес инсульт в Турции, куда приехал с женой на отдых. Медики ввели мужчину в искусственную кому. Он был выведен из нее примерно через сутки.

В воскресенье, 29 сентября, Мешков скончался. За полчаса до смерти Мешкова рассказала, что ее отец снова переведен в реанимацию после того, как в выходные был оставлен без наблюдения врачей. Она планировала перевести его из Красногорска в больницу Москвы.

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