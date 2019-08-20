Отравление украинских моряков спиртом в России: появились детали

Танкер Magus / Фото: marinetraffic.com

В результате отравления метиловым спиртом на борту судна Magus в Краснодарском крае России погиб один, а не два украинских моряка.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, ссылаясь на данные Морского спасательно-координационного центра города Новороссийск.

"20 августа 2019 года поступило обращение от капитана судна "Магус" относительно нахождения на борту танкера двух членов экипажа, граждан Украины, с признаками отравления метиловым спиртом. В результате отравления один из пострадавших скончался", – говорится в коммюнике дипведомства.

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По данным дипломатов, второго потерпевшего успешно доставили в реанимационное отделение больницы порта "Тамань".

"Генеральным консульством Украины в городе Ростов-на-Дону проведена беседа с представителем компании-судовладельца, офис которой находится в городе Одесса. По имеющейся информации, близкие родственники граждан Украины проинформированы, принимаются организационные меры по перевозке тела умершего", – заявили в МИД.

Инцидент находится на контроле Генконсульства Украины, а с представителем компании поддерживается постоянный контакт для координации возможных совместных действий.

Напомним, это не первый трагический инцидент с украинскими моряками. 15 августа у берегов Камеруна пираты захватили немецкое судно Marmalaita с украинскими моряками на борту. Теперь немецкий судовладелец не идет на контакт и отказывается комментировать похищение украинца.

Напомним, прошлой осенью в территориальных водах Нигерии были похищены 12 членов экипажа швейцарского торгового судна MV Glarus.

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