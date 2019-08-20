Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,18
27,95

Отравление украинских моряков спиртом в России: появились детали

20 августа, 19:23

Украинский МИД опроверг информацию о гибели второго моряка

Танкер Magus

Танкер Magus / Фото: marinetraffic.com

В результате отравления метиловым спиртом на борту судна Magus в Краснодарском крае России погиб один, а не два украинских моряка.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, ссылаясь на данные Морского спасательно-координационного центра города Новороссийск.

"20 августа 2019 года поступило обращение от капитана судна "Магус" относительно нахождения на борту танкера двух членов экипажа, граждан Украины, с признаками отравления метиловым спиртом. В результате отравления один из пострадавших скончался", – говорится в коммюнике дипведомства.

Реклама

По данным дипломатов, второго потерпевшего успешно доставили в реанимационное отделение больницы порта "Тамань".

"Генеральным консульством Украины в городе Ростов-на-Дону проведена беседа с представителем компании-судовладельца, офис которой находится в городе Одесса. По имеющейся информации, близкие родственники граждан Украины проинформированы, принимаются организационные меры по перевозке тела умершего", – заявили в МИД.

В тренде
Спортивный импичмент в Украине: Анна Соловей победила хама-президента, грозившего выгнать ее из сборной
Анна Соловей

Инцидент находится на контроле Генконсульства Украины, а с представителем компании поддерживается постоянный контакт для координации возможных совместных действий.

Напомним, это не первый трагический инцидент с украинскими моряками. 15 августа у берегов Камеруна пираты захватили немецкое судно Marmalaita с украинскими моряками на борту. Теперь немецкий судовладелец не идет на контакт и отказывается комментировать похищение украинца.

Напомним, прошлой осенью в территориальных водах Нигерии были похищены 12 членов экипажа швейцарского торгового судна MV Glarus.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Россия украинцы моряки отравление моряк спирт украинцы за границей метанол краснодарский край Новороссийск

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Визит Нетаньяху в Киев: главные подробности, фото и видео
Визит Нетаньяху в Киев: главные подробности, фото и видеоПолитика
Яблочный Спас 2019 – красивые поздравления и открытки
Яблочный Спас 2019 – красивые поздравления и открыткиFun
Яблочный Спас 2019: что нельзя делать в праздник
Яблочный Спас 2019: что нельзя делать в праздникFun
Зеленский встретился с Нетаньяху: фото и видео
Зеленский встретился с Нетаньяху: фото и видеоПолитика
Туристам на заметку: Начал действовать безвиз Украины с еще одной страной
Туристам на заметку: Начал действовать безвиз Украины с еще одной странойУкраина
Трагическое ДТП под Киевом: погибли сотрудник полиции и семилетняя девочка
Трагическое ДТП под Киевом: погибли сотрудник полиции и семилетняя девочкаУкраина

Новости партнеров

Loading...