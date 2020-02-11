Отставка Богдана и назначение Ермака – только начало переформатирования власти: политолог

Андрей Ермак Фото: Сегодня

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Нынешние кадровые перестановки в Офисе президента — в частности, увольнение Андрея Богдана с поста главы ОП и назначение на эту должность Андрея Ермака – стоит рассматривать в контексте большого переформатирования власти, которое началось ранее. Такое мнение высказал в комментарии сайту "Сегодня" политолог, основатель исследовательской компании ACTIVE GROUP Андрей Еременко.

"Очевидно, что идет большое переформатирование властной команды. У нас же не только глава Офиса президента сменился. У нас министры уже сменились и будут еще меняться. Все это – результаты кризиса, который прогнозировался по итогам парламентских выборов и который случился. Это когда парламент не набирал голоса за проекты, поскольку те или иные группы влияния не поддерживали. Кризис завершился, но переформатирование – это именно его результат", – сказал политолог.

По мнению Андрея Еременко, переформатирование власти пребывает на начальном этапе, потому говорить, какая из групп влияния одержит верх рано.

"Нужно будет смотреть, куда Богдан пойдет. У нас же в госструктурах кадровый голод. Соответственно человек, который руководил Офисом президента просто так не сможет уйти. Его нужно куда-то поставить, просто потому, что человек хороший и потому что имел опыт управления и потому что из команды", – сказал Еременко.

Комментируя информацию, что Богдан может быть назначен на одну из руководящих должностей в Кабмине, Еременко отметил, что это не исключено.

"Потому что кто-то должен делать что-то ручками. Богдан это может делать. Он результативен, эффективен, может выполнять задачи. В условиях кадрового голода это важно", – пояснил нам эксперт.

Говоря о новом руководителе ОП, эксперт отметил, что о профессиональных качествах Андрея Ермака говорить сложно.

"Говорят, что он успешен на внешнеполитическом уровне. Но простите, тот же обмен пленными – это задача, которую завалить было практически невозможно. Там принимались решения такого геополитического уровня, причем со всех сторон, работала такая политическая воля государственных машин, что не знаю, что надо было сделать, чтобы эти решения провалить. Поэтому Ермак сделал лишь то, что должен был сделать. Не завалил потенциально успешный проект. Но оценивать его качества по этому нельзя. Как он проявит себя на новой должности сказать тоже нельзя", – отметил Андрей Еременко.

Как известно, сегодня президент Владимир Зеленский назначил новым руководителем ОПУ Андрея Ермака. Накануне он дал эксклюзивное интервью каналу "Украина 24", в котором рассказал о тонкостях работы в команде президента:

Все подробности в спецтеме Богдан уволен, Ермак - новый глава ОП

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