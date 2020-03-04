На некоторые должности в Кабмине у депутатов есть несколько кандидатур

4 марта в 16:00 Верховная Рада соберется на внеочередное заседание, которое инициировал президент Украины Владимир Зеленский. На этом заседании будут рассмотрены несколько важных вопросов, в том числе иностранные войска на территории Украины. Но главной темой, безусловно, станет назначение нового премьер-министра и перезагрузка правительства.

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Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке 3 марта. А уже 4 марта Комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства решил рекомендовать парламенту принять его. Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура, и опубликовал два документа: собственно, само заявление Гончарука, и постановление Рады.

"За отставку Гончарука проголосовало 23 из 25 членов профильного комитета! Направляем документы для принятия решения в зал", – написал он.

Ожидается, что новым премьер-министром Украины станет Денис Шмыгаль, который на данный момент занимает должность вице-премьер-министра – министра развития громад и территорий.

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Также в сети появился список членов обновленного Кабмина.

Сайт "Сегодня" следит за сменой правительства в Украине и ведет текстовый онлайн:

В тренде Отставка Гончарука и обновление Кабмина: что известно на данный момент

11:20 Парламентская фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" не будет поддерживать кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра и предложенный им состав Кабинета министров, заявил народный депутат этой фракции Николай Скорик.

"Голосовать за это правительство мы не будем, оно окончательно разрушит Украину как экономически самостоятельное государство", – заявил Скорик в среду в комментарии журналистам.

Впрочем, фракция "Слуги народа" сохраняет оптимизм: они уверены, что их голосов достаточно для того, чтобы сформировать новое правительство в стране.

Лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко также заявил, что слуги народа ознакомились со списком кандидатур в Кабмин еще 3 марта.

"На некоторые должности есть несколько кандидатур. Поэтому сейчас медийно это не подается – для того, чтобы провести с ними правильные консультации", – заявил Корниенко.

Все подробности в спецтеме Отставка Гончарука

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