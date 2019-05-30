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Отставка Гройсмана, визит в Украину политиков ЕС и США, саммиты в Мекке: топ-темы дня

30 мая, 12:03

Политическая и социальная жизнь в Украине и за рубежом в четверг, 30 мая, будет насыщена событиями


В четверг, 30 мая, определились главные темы в политической и общественной жизни Украины и мира, за которыми будут следить СМИ.

Верховная Рада проводит заседание. В планах – заслушать отчет премьер-министра Владимира Гройсмана и вопрос о его отставке. Кроме того, должны рассмотреть ряд законов в первом и втором чтениях и несколько ратификаций.

В рамках проведения VIII Национального молитвенного завтрака Украины проходит встреча народных депутатов Украины с парламентариями стран Евросоюза, членов Конгресса, Сената США и Духовного совета Белого Дома.

Киев посещают федеральный министры иностранных дел Германии, Франции, Польши и Швеции. Запланированы переговоры на высоком уровне.

Два чрезвычайных саммита — Лиги арабских государств и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива — пройдут в Мекке. Встречи созваны для обсуждения обострившейся обстановки в регионе из-за кризиса в отношениях между Ираном и США.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу в Японии встречаются с коллегами для решения вопросов по переговорам о Курилах и военному сотрудничеству.

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