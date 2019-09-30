Отсутствие делегации Украины на сессии ПАСЕ – демарш Макрону: Ясько

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Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Елизавета Ясько заявила, что своим отсутствием на осенней сессии Украина показывает позицию относительно возврата России. За возвращение их делегации проголосовали в том числе и французские делегаты. Об этом говорится на LB.ua.

"Наше отсутствие – это и есть демарш. Нам нужно в первую очередь перед французской стороной (да и перед всеми теми, кто голосовал за возвращение России в ПАСЕ) заявить: необходимо что-то менять или мы продолжим саботировать работу ассамблеи. Необходимо сказать, что сейчас роль и престиж этой организации падают. Как это выглядит? Для начала нам нужно договориться о встречах. В каком формате будут проходить эти переговоры – решим позже", – сказала Ясько.

Она также сообщила, что президенту Франции отправлено соответствующее письмо, которое подписали делегации нескольких стран.

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"Это письмо и есть запрос о встрече. У меня уже состоялась встреча с французским послом, я передала нашу официальную позицию. Кроме того, у меня будет встреча с Госсекретарем МИД Франции. Все это результаты того самого отправленного Макрону письма", – добавила она.

Напомним, "Сегодня" писали, что украинская делегация решила не участвовать в осенней части сессии и отказалась от участия в торжественных мероприятиях по поводу 70-летия Совета Европы.

Но глава новой украинской делегации Елизавета Ясько посетит сессию в качестве приглашенного гостя . Она рассказала, что у нее запланированы ряд встреч в Страсбурге, в том числе с госсекретарем МИД Франции по вопросам Европы Амели де Моншален.

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