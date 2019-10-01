Ответственность за утилизацию батареек: в Кабмине сообщили об иерархии обращения с отходами

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Кабинет министров Украины планирует подготовить пакет законов для введения иерархии операций обращения с отходами, расширенной ответственности производителя и принципа "загрязнитель платит" на основе регламентирующих директив ЕС в рамках борьбы с проблемой накапливания мусора.

Об этом сообщается в программе правительства

Так, Минэкоэнерго и правительство планируют подготовить пакет законов для введения иерархии операций обращения с отходами, предполагающей использование вторичных материалов в качестве сырья.

Еще одной инициативой правительства является введение расширенной ответственности производителя, в соответствии с которой он берет на себя ответственность за утилизацию производимых продуктов, а также принципа "загрязнитель платит", который предполагает, что предприятия, оказывающие негативное влияние на окружающую среду, должны нести расходы по осуществлению мер для компенсации экологического ущерба.

Отдельно указано, что Кабмин планирует ввести ответственность производителя за утилизацию отработанных аккумуляторов и батареек, отходов электрического и электронного оборудования.

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"Определим также перечень отходов, перечень наилучших доступных технологий операций обращения с отходами, введем систему эффективных экологических налогов, которые будут стимулировать предотвращение образования отходов и сделают захоронения максимально экономически невыгодными", – отмечается в документе.

Согласно программе, Кабмин намерен создать электронную систему осуществления разрешительных процедур в сфере обращения с отходами. Согласно планам правительства, она обеспечит выдачу разрешений для осуществления операций обращения с отходами, предоставление деклараций об отходах, хранение отчетности от субъектов хозяйствования и информационно-регистрационных документов в этой сфере.

"Наполним реестр незаконных свалок и полигонов, структурируя нарушения на соответствующих объектах, существенно увеличим экологический налог на захоронение отходов, что будет способствовать другим способам обращения с отходами, в частности повторному использованию, переработке, утилизации, и направим его на финансирование рекультивации экологически опасных свалок", – говорится в документе.

Правительство планирует усилить ответственность за несанкционированное обращение с отходами.

Показателями эффективности в документе определили рост числа украинцев, которые разделяют мусор, увеличение повторного использования и переработки отходов, снижение захоронения отходов на 30% (в том числе бытовых – на 50%) и рост утилизации отходов вместе с производством энергии до 2 млн тонн (в том числе бытовых – до 1 млн тонн).

В части Минтерриторий программа содержит цели увеличения доли переработанных бытовых отходов с 3% до 15% и расширения до 90% числа населенных пунктов, в которых процесс раздельного сбора и переработки бытовых отходов осуществляется с участием "расширенной ответственности производителя товарной продукции в упаковке".

Предполагается на законодательном уровне обеспечить экономические стимулы для привлечения инвестиций в инфраструктуру по обращению с отходами и обеспечить правовые механизмы заключения договоров с участниками рынка, содержащие гарантии возврата инвестиций.

Напомним, что ранее правительство представило программу действий.

Также на сайте появились стоящие перед каждым министром правительства задания.

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