Ответят за каждого погибшего: в МВД пригрозили ответственностью за отказ ужесточать карантин

Местные власти также отвечают за здоровье граждан. По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, заявления мэров городов о том, что они не будут ужесточать карантинные меры, могут плохо сказаться на здоровье людей.

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Об этом он заявил в эфире "Громадське радіо".

Геращенко считает, что власти не хотят принимать непопулярные меры из-за того, что у них выборы через два месяца.

"Поэтому те мэры городов, которые занимаются популизмом, хотят стоять в стороне – говорить: мы такие хорошие, не надо нам карантина – будут отвечать за каждого погибшего в своих городах", - заявил Геращенко.

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Напомним, ранее мы писали, что в Украине области поделили на четыре зоны, в которых будут действовать разные ограничения для противодействия коронавирусу. Это "красная", "оранжевая", "желтая" и "зеленая" зоны.

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Однако после публикации списка областей по зонам в Тернополе и Луцке отказались ужесточать карантин. Так, в Тернополе городской совет соберется на внеочередную сессию, чтобы принять решение о законности внесения города в "красную" зону.

В свою очередь министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что области не могут самостоятельно ослаблять противоэпидемические меры, утвержденные правительством.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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