Отвод сил на Донбассе: путь к миру или сдача украинских территорий

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После двухдневного визита Владимира Зеленского в Золотое на передовую и появления скандального видео перепалки украинского президента с добровольцами, как они себя сами называли, общественность разделилась на два лагеря. И речь сейчас не о том, правильно или неправильно говорил Зеленский с людьми в военной форме. Дискуссия и споры в соцсетях и на телеканалах переросли в плоскость "зрады" и "перемоги" по разведению сил и средств в Петровском и Золотом.

Разведение в следующих двух пилотных точках после Станицы Луганской должно было начаться еще 7 октября. Но пророссийские боевики систематически нарушают режим тишины. А для начала отвода нужно, чтобы прекращение огня соблюдалось минимум 7 дней. В Москве, как всегда, своя версия происходящего: виноваты ВСУ и вообще Киев придумал условие обязательного 7-дневного перемирия. Правда, разведение сил и средств в Петровском и Золотом в Москве назвали условием для встречи в Нормандском формате.

В интервью сайту "Сегодня" бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Евгений Марчук напомнил российской стороне о рамочном соглашении, которое подписали все участники ТКГ в 2016 году. Там записано, что семидневный режим тишины обязателен. Более того, если одна из сторон или в процессе разведения, или при завершении разведения нарушает режим разведения, другая сторона может немедленно возвращаться на исходные позиции. К тому же, это рамочное решение, которое уже тогда регулировало разведение в Станице Луганской, Петровском и Золотом, предусматривало, что в случае удачного разведения оно будет распространяться и на другие участки.

"Когда в 2016 году разводили в Петровском и Золотом, именно это правило и действовало. И тогда удалось развести. Но в связи с тем, что Путин, после того как они совсем испортили отношения с Порошенко, дал команду полностью заблокировать результативность в каком-либо направлении в минском процессе, практически с того времени ни по чему не удалось договориться на технологических и даже на гуманитарных уровнях. В том числе и по разведению за полтора года, поскольку был застой, войска с обеих сторон, обвиняя друг друга, вернулись на исходные позиции", – объяснял Евгений Марчук.

По словам источников сайта "Сегодня", в ТКГ, еще в 2016 году, когда только прорабатывался отвод сил и средств в Станице Луганской, Петровском и Золотом, предлагалось открыть там КПВВ. Это было бы гарантией соблюдения режима прекращения огня и безопасности в целом для обеих сторон. Но пункт "Золотое" начал работу лишь в марте этого года.

"В Петровском до этого еще далеко, если вообще возможно. Сейчас депутаты предлагают открыть КПВВ на территории города Счастье. Плюс, если отвод в Петровском и Золотом закончится успешно, уже определены следующие четыре пилотные точки. Их еще должна согласовать ТКГ. А вообще таких точек около 30-ти. Их еще в 2016 году прорабатывали", – сказал сайту "Сегодня" источник в ТКГ.

Какая обстановка в Золотом?

За комментарием сайт "Сегодня" обратился к руководителю Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ Алексею Ноздрачову. По его словам, с разведением сил и средств в Петровском проще, потому что ни один населенный пункт, который остается за ВС, не попадает в участок разведения, просто с одной части поля уходим на другую. То есть там местное население непосредственно не попадает в районы перед нашими позициями. Немного другая ситуация в населенных пунктах вокруг Золотого. Поэтому понятно, что есть определенные опасения и неуверенность со стороны гражданского населения.

"Но чем больше мы готовим эти участки к разведению войск, тем больше и лучше идет обеспечение и гарантирование социальной помощи гражданскому населению. Поэтому в целом гражданское население поддерживает мирные инициативы и готово к разведению войск. Подчеркиваю, что само Золотое-4 не попадает и не входит в участок разведения. Золотое-4 остается на подконтрольной нам территории. Частично несколько домов села Катериновка попадают. Но отходят только ВСУ. Там остаются правоохранительные органы, органы госвласти и самоуправления. ВГА в Золотом будет продолжать осуществлять социальную защиту, поддержку инфраструктуры, обеспечение продуктами питания и медпомощи, продолжать подготовку к отопительному сезону. Порядок будет осуществляться подразделениями Нацполиции Украины. Для координации отмеченной деятельности вблизи участка разведения будет развернута деятельность групп гражданско-военного сотрудничества совместно с Обществом Красного Креста Украины", – сказал сайту "Сегодня" Алексей Ноздрачов.

Что говорят эксперты?

Главный консультант отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков напоминает, что пункты о прекращении огня и отводе техники, как основы для дальнейших политических шагов, записаны в Минских договоренностях. Отведение техники – это гарантия, что прекращение огня будет постоянным.

"Да, определенные риски есть. Но риски в основном тактические. Даже если россияне воспользуются этой ситуацией и захватят соответствующие территории, это будет их стратегическое поражение в глазах Запада. Украина вынуждена идти на этот риск, нам нужны аргументы перед европейцами, что мы серьезно настроены на мир. Разведение и "формула Штайнмайера" – это наши аргументы для Европы, что мы хотим мира, а Россия – нет. А те, кто выступают против разведения, видят только тактические риски. А стратегическая игра такова, что нам нужны аргументы. Это та цена, которую Зеленский готов платить за то, чтобы встретиться с Путиным и лично попытаться что-то запустить. Но далее вполне вероятно ситуация будет развиваться так, как при Порошенко", – сказал сайту "Сегодня" Николай Белесков.

Военный эксперт Олег Жданов, напротив, говорит, что отвод сил и средств в Золотом и Петровском – это билет в один конец. Во-первых, Россия уже официально открестилась от того, что они смогут гарантировать, что силы "ДНР"/"ЛНР" не займут эти позиции. Во-вторых, не существует механизма контроля – нет третьей стороны, которая выступает рефери и гарантом выполнения обеими сторонами условий разведения войск.

"Кстати, в Станице Луганской очень негативный опыт по разведению. Ни один военнослужащий с той стороны не отведен. Их переодели в форму МЧС, они убрали оружие с обозримого нам пространства. В Станице Луганской добавилась одна огневая точка и они не пускают специалистов по ремонту моста. Среди них должны быть такие люди, как геодезисты, которые определяют точные координаты на местности. Они боятся, что будет проведена точная привязка этих позиций и потом артиллерия сможет использовать эти данные для подготовки и ведения огня в случае обострения. А не продвигаются они вперед по одной простой причине. Как сказал начальник Объединенного оперативного штаба, каждый квадратный метр находится под прицелом наших снайперов. Поэтому сегодня говорить о разведении войск с военной точки зрения – это утопия. Я уже не беру социально-бытовой момент, что мы сейчас в зиму и дожди бросаем войска на необорудованные позиции", – сказал сайту "Сегодня" Олег Жданов.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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