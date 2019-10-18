Отвод войск на Донбассе: при каких условиях ВСУ вернутся на позиции

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что украинские военные немедленно вернутся на ныне занимаемые позиции после отвода войск, если боевики возобновят обстрелы. Об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
"Подразделения Вооруженных сил будут находиться в готовности к немедленному реагированию на нарушения договоренностей по отводу войск и в случае возобновления обстрелов займут позиции согласно ранее определенных планов", – заявил он.
Загороднюк также отметил, что на данный момент поддерживаемые Россией боевики не выполняют условие по режиму тишины на Донбассе в течение семи дней для начала процесса разведения сил.
Как сообщали новости "Сегодня", в Золотом и Петровском подготовлены новые позиции для ВСУ, куда будут отведены наши войска в случае начала процесса разведения сил. Андрей Загороднюк объяснил, что военные не окажутся в голом поле.
Напомним, согласно договоренностям в Минске, разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого должно было начаться еще 7 октября, и только в том случае, если в течение семи дней не было вооруженных провокаций. Однако за день до того, 6 октября, боевики обстреляли участок разведения сил в районе Золотого из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. В итоге 7 октября было первый раз сорвано разведение войск. В последние дни враг также регулярно атаковал в этом районе.
В то же время президент Владимир Зеленский называл главное условие для отвода войск в Петровском и Золотом. Он также четко дал понять, что по отдельности Петровское и Золотое не будут "разводиться".
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