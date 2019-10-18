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Отвод войск на Донбассе: при каких условиях ВСУ вернутся на позиции

18 октября, 11:06

Украинские военные в случае отвода от линии разграничения будут готовы к новым атакам боевиков

/ Фото: Минобороны Украины

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Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что украинские военные немедленно вернутся на ныне занимаемые позиции после отвода войск, если боевики возобновят обстрелы. Об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Подразделения Вооруженных сил будут находиться в готовности к немедленному реагированию на нарушения договоренностей по отводу войск и в случае возобновления обстрелов займут позиции согласно ранее определенных планов", – заявил он.

Загороднюк также отметил, что на данный момент поддерживаемые Россией боевики не выполняют условие по режиму тишины на Донбассе в течение семи дней для начала процесса разведения сил.

Как сообщали новости "Сегодня", в Золотом и Петровском подготовлены новые позиции для ВСУ, куда будут отведены наши войска в случае начала процесса разведения сил. Андрей Загороднюк объяснил, что военные не окажутся в голом поле.

Напомним, согласно договоренностям в Минске, разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого должно было начаться еще 7 октября, и только в том случае, если в течение семи дней не было вооруженных провокаций. Однако за день до того, 6 октября, боевики обстреляли участок разведения сил в районе Золотого из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. В итоге 7 октября было первый раз сорвано разведение войск. В последние дни враг также регулярно атаковал в этом районе.

В то же время президент Владимир Зеленский называл главное условие для отвода войск в Петровском и Золотом. Он также четко дал понять, что по отдельности Петровское и Золотое не будут "разводиться".

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ Петровское Золотое разведение сил Андрей Загороднюк

Источник: Сегодня

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