Отвод войск снова сорван: военные рассказали о хитрости боевиков

/ Фото: Минобороны РФ

Боевики снова сорвали отвод войск на Донбассе, атаковав украинских военных в районе участка разведения сил №3 Богдановка-Петровское. Об этом сообщает украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения (СЦКК).

Отмечается, что враг атаковал из гранатометов и автоматов.

"24 октября, противник, имитируя готовность провести разведение сил и средств на участке разведения №3 (Богдановка), совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Несмотря на готовность Вооруженных сил Украины провести разведение сил и средств на участке разведения №3, оккупанты демонстрируют свое нежелание соблюдать Минские договоренности и взятые на себя обязательства", – говорится в заявлении СЦКК.

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Как сообщали новости "Сегодня", согласно договоренностям в Минске, разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого должно было начаться еще 7 октября, и только в том случае, если в течение семи дней не было вооруженных провокаций. Однако за день до того, 6 октября, боевики обстреляли участок разведения сил в районе Золотого из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. В итоге 7 октября было первый раз сорвано разведение войск. В последние дни враг также регулярно атаковал в этом районе.

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В то же время в обществе и, в том числе, у военных назревает недовольство планами оставить укрепленные позиции и, грубо говоря, отойти в чисто поле. Однако министр обороны Андрей Загороднюк объяснял, что в Золотом и Петровском подготовлены новые позиции для ВСУ, куда будут отведены наши войска в случае начала процесса разведения сил.

Также он уверял, что подразделения Вооруженных сил будут находиться в готовности к немедленному реагированию на нарушения договоренностей по отводу войск и в случае возобновления обстрелов займут позиции согласно ранее определенным планам.

А тем временем на фронте обстановка продолжает оставаться напряженной, враг не прекращает обстрелы. Смотрите подробней о ситуации на Донбассе в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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