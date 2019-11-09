Отвода сил на новых участках Донбасса не будет: генерал ВСУ назвал причину

Генерал-майор Богдан Бондарь напомнил, что в мороз нельзя убирать мины

У Петровского ВСУ отвели 42 бойца, бронетехнику и транспорт

Даже несмотря на удачное разведения сил в районе Петровского и Богдановки , новых отводов украинских военных и боевиков т.наз. "ДНР" на Донбассе не будет до следующей весны из-за низких температур и снега.

Об этом заявил заместитель командующего Объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь.

"Мы входим в такой период, что погодные условия не всегда нам будут позволять подготовить новые позиции, — заявил он. — Кроме того, если будет мороз, то запрещено убирать минно-взрывные заграждения".

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В субботу в районе Петровского началось разведение сил и средств между Украиной и "ДНР". Окончание этого процесса финализирует весь комплекс мероприятий по разведению подразделений противоборствующих сторон в пилотных зонах безопасности — у Золотого, Петровского и Станицы Луганской.

Напомним, разведение сил на линии соприкосновения на Донбассе является условием для саммита Нормандской четверки (Украина, Германия, Франция и Россия), где планируется обсудить дальнейшие шаги по урегулировании конфликта в регионе.

Ранее сообщалось, что украинский генерал напомнил боевикам, чем закончились их провокации под Петровским в 2016-м .

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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