Outox – не имеющий аналогов напиток уже в продаже
В Украине появился в продаже Outox – уникальный напиток для всей семьи, созданный на основе натуральных и природных компонентов
Outox – это не энергетик, не лимонад и не газировка на синтетических ароматизаторах. Название OUTOX происходит от словосочетания Out of Toxin, что и раскрывает его суть – этот напиток помогает выводить вредные вещества из организма.
Состав Outox не является секретом, а вот сама формула хранится в тайне. Ее изобрели двое ученых, которые в сотрудничестве с врачами скорой помощи на реальных примерах выяснили, что высокие дозы фруктозы позволяют ускорить естественное выведение алкоголя из организма человека. Основными активными ингредиентами в Outox являются фруктоза и витамин С.
В отличие от популярных газированных напитков и энергетиков, в составе Outox нет таурина и кофеина. В составе Outox использованы только натуральные компоненты, а консервантами служат природные вытяжки из растительного сырья.
Особенности Outox
Outox облегчает похмельный синдром, но это не единственные его преимущества перед другими напитками.
- Outox ускоряет выведение токсинов и позволяет сохранять трезвый ум во время и после употребления алкоголя, но не является "антидотом" и "противоядием"
- Outox можно и нужно употреблять, как здоровую и полезную альтернативу лимонадам, тоникам и энергетикам, ведь это натуральный слабогазированный напиток с освежающим цитрусовым вкусом
- Outox не имеет аналогов, потому что его можно употреблять с пользой для здоровья и взрослым, и детям
- Является идеальной основой для коктейлей.
Под эгидой Outox в Украине будет проходить уже второй по счету пробег суперкаров Super Cars Run. Поддержкой этого мероприятия Outox в Украине делает упор на драйв и здоровые эмоции, позиционируя новый безалкогольный напиток, как натуральную и полезную альтернативу лимонадам для взрослых и детей.
Купить новый напиток уже можно в киевской сети магазинов Novus, в интернет-супермаркете Розетка или на официальном сайте Outox.ua
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