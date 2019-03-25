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Outox – не имеющий аналогов напиток уже в продаже

PR
Сегодня, 10:18

В Украине появился в продаже Outox – уникальный напиток для всей семьи, созданный на основе натуральных и природных компонентов

Outox – не имеющий аналогов напиток уже в продаже //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/511/b7c/5c9511b7cc1b2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/511/b7c/5c9511b7cc1b2.jpg Украина В Украине появился в продаже Outox – уникальный напиток для всей семьи, созданный на основе натуральных и природных компонентов

Outox – это не энергетик, не лимонад и не газировка на синтетических ароматизаторах. Название OUTOX происходит от словосочетания Out of Toxin, что и раскрывает его суть – этот напиток помогает выводить вредные вещества из организма. 

Состав Outox не является секретом, а вот сама формула хранится в тайне. Ее изобрели двое ученых, которые в сотрудничестве с врачами скорой помощи на реальных примерах выяснили, что высокие дозы фруктозы позволяют ускорить естественное выведение алкоголя из организма человека. Основными активными ингредиентами в Outox являются фруктоза и витамин С.

В отличие от популярных газированных напитков и энергетиков, в составе Outox нет таурина и кофеина. В составе Outox использованы только натуральные компоненты, а консервантами служат природные вытяжки из растительного сырья.

Особенности Outox

Outox облегчает похмельный синдром, но это не единственные его преимущества перед другими напитками.

  • Outox ускоряет выведение токсинов и позволяет сохранять трезвый ум во время и после употребления алкоголя, но не является "антидотом" и "противоядием"
  • Outox можно и нужно употреблять, как здоровую и полезную альтернативу лимонадам, тоникам и энергетикам, ведь это натуральный слабогазированный напиток с освежающим цитрусовым вкусом
  • Outox не имеет аналогов, потому что его можно употреблять с пользой для здоровья и взрослым, и детям
  • Является идеальной основой для коктейлей.

Под эгидой Outox в Украине будет проходить уже второй по счету пробег суперкаров Super Cars Run. Поддержкой этого мероприятия Outox в Украине делает упор на драйв и здоровые эмоции, позиционируя новый безалкогольный напиток, как натуральную и полезную альтернативу лимонадам для взрослых и детей.

Купить новый напиток уже можно в киевской сети магазинов Novus, в интернет-супермаркете Розетка или на официальном сайте Outox.ua

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Тег напиток, фруктоза, Outox

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