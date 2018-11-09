Овец, выживших после смертельного плена, "растаможат" и отправят на карантин

Сегодня, 23:01

У овец, которые выжили после двухнедельного содержания без еды и воды в порту Черноморская, не выявили инфекционных болезней

Фото: https://www.facebook.com/UAnimals.official
Фото: https://www.facebook.com/UAnimals.official

Госпродпотребслужба начала оформления документов на растаможку овец, которые несколько недель простояли в порту после возвращения турецкой стороной. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Специалисты Юго-Западной региональной службы государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на государственной границе и транспорте начали процедуру оформления документов.

Согласно заявке представителя собственника, после растаможки животных планируют разместить на карантинную площадку, который находится в Одесской области.

Во время встречи с зоозащитниками первый заместитель председателя Госпродпотребслужбы Андрей Жук проинформировал, что Госпродпотребслужба объявила о проведении внутренней проверки ситуации с возвратом овец, которые экспортировались в Турцию. С этой целью была создана рабочая группа, в настоящее время проводится работа по обобщению результатов. Решение о принятых мерах по результатам проверки будут объявлены 12 ноября 2018 года.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 300 овец на протяжении двух недель находились в закрытой фуре в Черноморском порту без еды и воды. В результате 54 из них погибли.

Также сообщалось, что 6 октября грузовик с животными пересек государственную границу Украины в режиме "экспорт" в Турцию, а 12 октября животные были возвращены в Украину на терминал отправки, поскольку турецкой стороной груз не был принят. Официальные органы Турции не предоставили информацию о причинах возвращения этих животных.

25 октября под давлением местных активистов-зоозащитников, которые пикетировали порт, животных, которые выжили в течение 2-недельной бюрократической волокиты, было разрешено накормить сеном и яблоками и напоить водой.
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"Сегодня"

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