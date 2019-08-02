С 2016 года, когда начал работу проект Фонда Рината Ахметова «Реабилитация раненых детей», проведено порядка 110 лечебных курсов

/ Фото: fdu.org.ua

Оздоровить душу и тело: в санатории "Жовтень" проходит очередной заезд нового сезона проекта "Реабилитация раненых детей" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%20%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%20%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9 2019-08-02T16:25:03+03:00 Украина С 2016 года, когда начал работу проект Фонда Рината Ахметова «Реабилитация раненых детей», проведено порядка 110 лечебных курсов

За время вооруженного конфликта на Донбассе ранено свыше 350 детей. Такие цифры приводит мониторинговая миссия ООН. Не менее половины ребят получили травмы, на восстановление после которых нужно несколько лет. Специально для них Фонд Рината Ахметова запустил проект "Реабилитация раненых детей".

В эти дни в санатории "Жовтень" под Киевом проходит очередной заезд нового сезона проекта. Среди его участников – Варя Повных из Марьинки. Полтора месяца назад, 14 июня 2019 года, в дом, где девочка живет с мамой, дедушкой и прадедом, попали снаряды. Травмы получили все члены семьи.

"Мама сломала ногу, у нее ожоги. У дедушки много больших царапин. А на прадедушку упала крыша, он сильнее всех пострадал", – рассказывает девочка, с трудом сдерживая слезы.

Сама Варя тоже тяжело ранена – медики зафиксировали травму живота и контузию. Девочка пережила огромный стресс, а психологические травмы так же опасны, как и физические. Варя стала участницей проекта "Реабилитация раненых детей". Врачи и психологи помогают ей исцелить и душу, и тело – для этого составлена индивидуальная программа лечения и реабилитации. Каждый день всех участников проекта ждут лечебные процедуры, занятия и встречи с психологами.

Читайте также: "Раненые на Донбассе дети — боль нашей страны": как спасают пострадавших малышей

С 2016 года, когда начал работу проект Фонда Рината Ахметова "Реабилитация раненых детей", проведено порядка 110 лечебных курсов.

Все подробности о проекте "Реабилитация раненых детей" можно узнать на горячей линии Фонда по телефону 0 800 50 90 01.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама