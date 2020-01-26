"Ожидаем аномально теплый февраль": климатолог рассказала об изменениях погоды

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Даже в ближайшие январские дни погода в Украине будет не по-зимнему теплой, а февраль и вовсе станет аномальным. Об этом сказала заведующий отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, старший научный сотрудник, кандидат географических наук Вера Балабух, передает gazeta.ua.

"Ожидаем аномально теплый февраль. В Киеве до третьей декады января не наступила метеорологическая зима (когда средняя суточная температура ниже 0 градусов пять дней подряд. – Ред.). Было три зимних дня. В декабре семь, но не подряд", – сказала она.

Балабух отметила, что в Украине климатические параметры меняются с 1990-х годов – изменения вдвое быстрее, чем глобальные. По ее словам, меняется продолжительность сезонов, количество летних, морозных и жарких дней, "тропических ночей" (когда температура воздуха не опускается ниже 20 градусов в течение суток. – Ред.), увлажнение, ветровой режим, количество экстремальных явлений.

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"Морозы, которые у нас были раньше, связаны с Сибирским антициклоном. Сейчас его нет. Осенью и зимой преобладают области высокого давления, связанные с Азорским антициклоном, который приносит прогретый и сухой воздух. Если он идет с Атлантики, то тоже теплый и влажный. С этим связаны туманы", – объяснила климатолог.

Отметим, что небольшой снег на днях, похоже, это и вся зима в этом году. Как сообщали новости "Сегодня", последний зимний месяц – февраль – будет еще теплее. Более того, как прогнозируют синоптики, Украину посреди зимы зальют дожди.

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