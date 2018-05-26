В НАТО Россию обвинили в нарушении прав человека на Донбассе

На весенней сессии в Варшаве ПА НАТО в своем докладе указала на массовые нарушения прав человека на оккупированных территориях Украины и возложила ответственность за это на Россию. Об этом сообщила председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО Ирина Фриз в Facebook.

"В докладе, была представлена главным докладчиком Уллой Шмидт, указываются массовые нарушения прав человека на оккупированных территориях Украины. Докладчики поддержали тезисы об ответственности России за нарушения прав человека не только на востоке Украины, но и в Абхазии и Южной Осетии", – говорится в сообщении.

Во время доклада Улла Шмидт отметила, что быстрое решение конфликта на Донбассе – нереалистично. Ключевой задачей на сегодня она назвала прекращение огня, но никакого прогресса со стороны самопровозглашенных республик не наблюдается. В то же время докладчик четко распределяет ситуацию на Донбассе и в Крыму и заявила, что страны должны усиливать давление на РФ.

Кроме того, Улла Шмидт отметила в выступлении, что Путин продолжил "несокрушимый курс на авторитаризм, используя механизмы притеснений и назначений в ручном режиме более Сталин в свое время. Он заинтересован в сохранении исчерпывающе власти".

"Во время выступления от делегации акцентировала внимание на продолжении нарушений международного права Россией, в частности в акватории Азовского и Черного моря. Россия является государством, которое создает прямые угрозы евроатлантическом региона", – добавила Фриз.

Напомним, за прошедшие сутки боевики обстреляли позиции украинских военных 33 раза. Силы ООС 11 раз открывали огонь в ответ.

Кроме того, недавно заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Алехандро Альваргонсалес Сан Мартин, представляющий Испанию в НАТО, не исключил, что его страна может стать следующей целью России,