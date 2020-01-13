Падение промышленности – не беда: эксперт о ситуации в Украине

/ Фото: AFP

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Финансист Тарас Козак, президент инвестиционной группы "Универ", считает, что ситуация в промышленности в настоящее время уже не оказывает определяющего влияния на всю экономику.

"В XVIII веке главным фактором успешности экономики было развитие производства. Но сейчас уже не так. Если когда-то промышленность занимала 50-70% в экономике Украины, то сейчас – всего 20%, а во многих развитых странах еще меньше. Значительно большее место сегодня занимают услуги, строительство, торговля. И если в Украине достаточно неплохая ситуация с айтишниками, то почему бы, например, не развивать это направление? Мир меняется, а у нас в вузах до сих пор учат, что промышленность – прежде всего", – говорит Тарас Козак.

Подробнее о том, как финансовый кризис может отразиться на экономике и жизни наших граждан, читайте в материале "Мировой экономический кризис: когда ждать и как зацепит Украину".

А тем временем промышленное производство в Украине продолжает падать. Так, в ноябре 2019 года к ноябрю 2018-го падение ускорилось до 7,5%. Как заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, "падение промышленности приобрело системный характер и требует быстрых действий государства". Он также сообщил, что Минэкономики готовится подписать с отраслью меморандум, в котором будет говориться о стратегии и планах действий по защите и развитию промышленности.

Подобный план развития экономики есть у всех европейских государств, кроме Украины. "Сегодня" поговорили с экспертами и узнали, когда и в нашей стране может появиться промышленная стратегия и как она повлияет на жизнь граждан.

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