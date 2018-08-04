"Пакетный" мор планеты Земля: как с ним борются в Украине

"Моя цель — создать простую дешевую сумку, которая будет крепче бумажного пакета с ручками", — так шведский инженер Стен Густав Тулин из компании "Целлопласт" в своем патенте 1965 года описывал полиэтиленовый пакет. Этим двухстраничным документом изобретатель прославил родную компанию на весь мир, но создал предпосылки для одной из наиболее острых проблем экологии.

Технология шведа оказалась бесхитростной — из тонкого полиэтилена "клеится" труба, к которой "привариваются" пластиковые ручки. Изобретение оказалось настолько удобным и недорогим, что к концу 60-х в мире выпускали 600 млн пакетов в год, а на заре 70-х — больше 760 млн.

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Очень быстро производители перестали считать их штуками и плавно перешли на тонны. В 2015 году, например, было выпущено 300 млн тонн пакетов, а к 2050-му обещают 33 млрд тонн. Но уже сегодня ООН называет астрономические цифры — каждый год люди используют 5 триллионов пластиковых пакетов. В минуту это около 10 млн. По самым скромным оценкам, на каждого украинца приходится 500 пакетов в год. Учитывая, что в стране около 42 млн человек, цифра выходит внушительная — 21 млрд.

Все это не могло пройти незамеченным для планеты. Но проблема не только в объемах. Пластиковые пакеты разлагаются несколько веков, а запустить их, например, в космос — слишком дорогое удовольствие. Сжечь без последствий для окружающей среды тоже нельзя — сгорая, полиэтилен выделяет диоксины, отравляющие воздух и уничтожающие иммунную систему живых организмов. Поэтому нужна температура в 1000 градусов и спецпечи с дорогими фильтрами.

Фауна. "Охотится" на сброшенные в мировой океан пакеты

В попытке избавиться от "пакетных" гор человечество создало Большое тихоокеанское пятно — дрейфующий на севере Тихого океана остров мусора монструозных размеров. Масштабы бедствия доподлинно неизвестны, но даже по самым приблизительным оценкам "пятно" весит 80 тыс. тонн и занимает площадь 1,6 млн квадратных километров! Другими словами, этим мусором можно покрыть три территории Украины, а весит он больше, чем 177 монументов киевской Родины-матери. И львиную долю в "пятне" занимает пластик и полиэтилен пакетов. Рукотворное стихийное бедствие бьет по морской фауне. В Greenpeace говорят, что оно угрожает 267 биологическим видам. Среди самых вопиющих случаев — новости о китах, которые погибают, наевшись пакетов. В июне в Таиланде ученые пять дней боролись за жизнь океанского исполина, проглотившего 8 кг полиэтилена. Спасти животное так и не удалось.

Но не только океану угрожает полиэтиленовый мор — и суша усеяна свалками и мусорными полигонами. Их площадь исчисляется сотнями гектаров, а вес — тысячами тонн. И конечно же, во всем этом "великолепии" нашлось достаточно места для привычных полиэтиленовых пакетов, которые изобрели чуть больше 50 лет назад.

Вес. Мусора в воде — тысячи тонн

Борьба: экономика, штрафы и проекты

Многие государства понимают масштаб бедствия и пытаются уравновесить ситуацию. Евросоюз еще в 2015-м принял директиву, по которой до конца следующего года использование пакетов должно сократиться до 90 штук на человека в год (сегодня чуть меньше двухсот).

Во Франции, например, еще в прошлом году полностью отказались от "тонкого" полиэтилена. Ограничение вводили в два этапа: с 2016-го страна отказалась от "маек" с ручками, а с 2017-го — обычных пакетов, в которые упаковывают продукты в супермаркетах. Польша с экологической чумой XXI века пытается бороться экономическим путем — с этого года там ввели обязательный сбор на переработку отходов с каждого проданного среднего или большого пакета. В польском минфине прогнозируют, что всего за один год такой налог в казну принесет больше 1 млрд злотых (около 8,5 млрд грн). Пустить эти деньги намерены на переработку мусора.

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А вот в Сингапуре, Бангладеш и Тайване полный запрет на использование полиэтиленовых пакетов действует с 2003 года. К таким радикальным ме­рам эти страны подтолкнули многочисленные случаи закупорки пакетами канализаций и перекрытие ими русел рек. Наконец, в Танзании за производство, импорт или продажу пластиковых пакетов можно попасть на год в тюрьму или заплатить штраф в размере $2 тыс.

Что же касается Украины, то наша страна делает первые робкие шаги в этом направлении. В конце прошлого года киевляне собрали больше 10 тыс. подписей под петицией о запрете и использовании полиэтиленовых пакетов. Инициативу поддержал Киевский горсовет, направив в Верховную Раду просьбу принять соответствующий закон. Правда, еще в 2015-м в парламенте зарегистрировали проект, по которому за производство, импорт и бесплатное распространение пакетов можно было получить штраф до 3400 грн. В прошлом году документ отозвали из-за отсутствия в нем альтернатив полиэтиленовым сумкам.

На суше. Проблема полиэтилена не менее актуальна

Бизнес: "Казалось, мусор под ногами"

В Украине пока существует только одна компания с полным циклом производства и переработки полиэтиленовых пакетов — "Биосфера". Мусорные пакеты, например, изготавливаются на одном из ее заводов в Днепре. Здесь в ангаре в шахматном порядке расставлено оборудование под самые разные пакеты: цветов, размеров, плотные и практически неосязаемые, с завязками и без. Ключевую роль на производстве играют экструдеры — машины, "выдувающие" пакеты из пластиковых гранул. Эти гранулы тоже производит компания, но уже на другом заводе в Фастове из... своих же пакетов.

Впрочем, полиэтиленовый круговорот начинается и заканчивается именно в Днепре. Начинается у пакета, заканчивается — для гранулы. Гофрированные щупальца экструдеров всасывают их из заранее подготовленных мешков, привезенных с фастовского завода. Вторсырье смешивают с "первичкой" — полиэтиленовой массой, которая еще нигде не использовалась. Есть продукция, которую делают целиком из переработанных пакетов, но даже при изготовлении самых чувствительных и тонких пленок на "вторичку" приходится до 70% объема. Кроме того, иногда добавляется меловая добавка. Она позволяет пакету за несколько лет разложиться под воздействием солнечных лучей.

Сбор. Десятки тонн полиэтилена

"Для этого мы используем украинское сырье. Раньше работали на турецком, но у них очень нестабильное качество. Сейчас добавку производят в Киевской области. В разлагающихся пакетах примерно 30% мела", — объяснил нам главный инженер Валентин Бережненко.

Дальше дело техники — экструдеры "дуют" пакеты из расплавленного материала, запаивают их у дна, перфорируют, чтобы лучше рвались, сворачивают в пачки, клеят этикетку, фасуют по коробкам и отправляют в магазины. В месяц выходит около 5,5 млн упаковок. Однако, регулярно партии проверяют на качество — случайный пакет наполняют воздухом и просто лопают, чтобы узнать, в каком месте он даст слабину. Такие "проверочные" экземпляры вместе с полиэтиленовым мусором, браком и испорченными образцами собирают, сортируют по цвету и отправляют в Фастов. По словам Бережненкова, из Днепра туда каждую неделю уезжает около 20 тонн отходов.

Фастовский завод "Полигрин", крупнейший в Украине, перерабатывает 700—800 тонн полиэтилена в месяц. Это вдвое больше, чем производит днепровский завод полиэтиленовой продукции. Принимают здесь пакеты на переработку и от рядовых украинцев. Единственное отличие — ее по цвету сортируют непосредственно на "Полигрине". От этого зависит, какой цвет будет у гранулы и какого она будет сорта. После отходы перерабатывают в "крупу", из которой экструдеры будут "дуть пакеты".

Экструдеры. "Дуют" пакеты из "вторички"

Правда, по словам основателя компании Андрея Здосенко, завод мог бы перерабатывать гораздо больше и даже экспортировать "вторичку" в другие страны. Если бы не цена на мусор. "У нас тонна "вторички" стоит 250 евро. В Польше или Скандинавии — 100. Такой эффект дает отсутствие раздельного сбора мусора. Там это все давно уже превратилось в культуру людей и регуляцию со стороны государства. Нам вначале казалось, что мусор под ногами и практически ничего не будет стоить. На самом деле "рецкилинга" все больше, а добывать мусор, особенно потребительский, все тяжелее", — говорит он.

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Отказ, плоггинг и эксперимент

Вадим Сучев, программист:

— Пару лет назад прочитал, что средняя продолжительность "активной жизни" одного пакета, в который складываются овощи или фрукты в магазине, — 20 минут, пока покупки несут домой. А потом он выбрасывается и начинает загрязнять среду. Решил отказаться. Хожу в магазин с холщовой сумкой, куда набираю продукты и в ней же взвешиваю. Этикетки наклеиваю на одну из картофелин, например. Поначалу было очень неудобно. Но к этому нужно просто привыкнуть. Помогает, во-первых, понимание, насколько это вредно. А во-вторых — ну редко же кто покупает сразу восемь килограмм огурцов и пять кило бананов. Но самое большое удивление вызвало поведение продавцов в супермаркетах. Я ожидал недовольства и скандалов, но пока с такой реакцией не сталкивался. Похоже, не один я такой чудак.

Марина Ровина, переводчик:

— Как только услышала о плоггинге, сразу поняла — мне понравится. Это такая шведская выдумка, когда во время пробежки собираешь мусор. Обычно плоггеры собирают весь пластиковый мусор без исключения, но я решила остановиться конкретно на пакетах и пластиковых обертках. Просто потому, что мне тяжело и неудобно собирать, например, бутылки. Одно дело, когда тебе встречается сотня пакетов, и совсем другое — когда столько же бутылок. Собранный мусор отношу на перерабатывающую станцию. Вообще не очень уверена, что плоггинг — очень эффективное средство, но как минимум он приносит удовольствие.

Дмитрий Терновой, предприниматель:

— Наткнулся в интернете на эксперимент "Месяц без пластика" и решил испытать себя. Не из-за каких-то идеологических соображений по поводу экологии, а просто ради интереса — получится или нет. Честно скажу, что менее чем через две недели мой эксперимент провалился. Оказалось, пластик нужно отделять от остального мусора сразу же, а не откладывать на потом. Во-вторых, относить пакеты на переработку, когда у тебя катастрофически не хватает времени, — дело хлопотное. Станций переработки не просто мало, ощущение, что их почти нет.