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Палач зверски замученного сирийца ранее "засветился" на Донбассе

23 ноября, 08:58

Станислав Дычко является фигурантом базы “Миротворец”

Одним из участников казни сирийского пленного, зверски замученного наемниками ЧВК "Вагнер" , был россиянин Станислав Дычко, до Сирии участвовавший в боевых действиях на Донбассе в рядах российских подразделений, пишет "Информационный навигатор".

Об этом сообщает Иван Сергеев в сообществе "Груз 200 из Украины в Россию", со ссылкой на данные базы "Миротворец".

"Опознан один из "вагнеровцев", зверски замучивших сирийца. В распоряжении российской "Новой газеты" чудесным образом оказалась копия паспорта одного из палачей, его собственноручно заполненная анкета, расписка о неразглашении и автобиография. И вот это групповое фото. Фамилию НГ не публикует, но за пару кликов в интернете выясняется, что персонаж есть на "Миротворце". Дычко Станислав Евгеньевич, 1990 г.р., Ставропольский край. Стрелок-разведчик в ЧВК "Вагнер". На фото — крайний слева. Участвовал в боевых действиях на территории Украины. Что он и его подельники там вытворяли, можно только догадываться", – пишет Иван Сергеев.

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Напомним, в Кремле прокомментировали зверства российских наемников в Сирии. Кадры жестокого убийства в Сирии, опубликованные в СМИ, шокируют, однако власти России не обладают информацией о запечатленных там людях и не имеют к ним какого-либо отношения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Также сообщалось, что СБУ нашла в Сирии более двухсот наемников ЧВК "Вагнера", многие из которых ранее засветились на Донбассе.

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ЧВК Вагнера

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