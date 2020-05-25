Пандемия и карантин: как изменилось украинское общество

Уже больше двух месяцев вся Украина находится на карантине. Длительная изоляция повлияла не только на бизнес и экономику, процессы в государстве, но и на самих людей. Сайт "Сегодня" изучил данные социологов, которые позволяют оценить, как изменилось общество в условиях пандемии.

Главные задачи во время пандемии — защита прав человека и помощь бедным

Недавно фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива представил результаты опроса о том, как изменилось гражданское общество в условиях пандемии и как теперь общественные организации справляются с новой реальностью.

Эксперты отмечают, что карантин и пандемия не оказали на общество такого сильного влияния, как войны и революции. А уровень общественной активности остается в Украине на средних позициях.

"Если говорить об уровне общественной активности в Украине, то большинство опрошенных оценили его как средний. На самом деле такая оценка сохраняется достаточно давно, потому что такие опросы мы проводим уже не один год, и оценка не меняется. Но если смотреть ретроспективно, то есть существенный всплеск после 2014-го года, после этого уровень общественной активности сохраняется примерно на одном уровне", — отметил аналитик "Деминициатив" Андрей Сухарина.

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Половина опрошенных (50%) согласилась с тем, что пандемия умножила в обществе то, что определяется как "социальный капитал" — человеческие связи, солидарность и взаимное доверие помогли выработать навыки и технологии самоорганизации.

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Помимо этого, большинство согласилось и с тем, что борьба с эпидемией показала, что украинцы готовы давать деньги на то, что они считают важным (37%), и только 19% не согласились с этим.

"Относительно активизации общественной активности людей: большинство опрошенных сказали, что в равной степени могут и согласиться с этим, и нет. Как по мне, это связано с тем, что гражданская активность может быть разной. Сейчас существенно меньше традиционной гражданской активности – то, что можно сделать руками, ногами. Но она переместилась, в том числе, в интернет", — отметил Сухарина.

По мнению экспертов и опрошенных, сейчас важное направление — защита прав и свобод граждан, защита социально уязвимых слоев населения, а также борьба с фейками. Фейки распространяются с невиданной скоростью, особенно в интернете, социальных сетях и мессенджерах, из-за чего негативная обстановка нарастает.

"По сравнению с 2018 годом, направленность на защиту прав и свобод очень сильно увеличилась, а вот на помощь бедным — упала. В 2018 году 60% считали приоритетом помощь бедным, а сейчас только 45% опрошенных назвали это приоритетом своей деятельности", — говорит Елена Злобина, доктор социологических наук, заведующая отделом социальной психологии Института социологии НАН Украины.

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В то же время эксперты отмечают, что количество пожертвований и объемы помощи бедным не сократились, а помогать тем, кто в этом нуждается в условиях карантина, начали даже те, кто не делал этого раньше.

Владимир Шейгус, исполнительный директор ИСАР "Единение", рассказывает, что сейчас создается много местных фондов и организаций, чтобы противостоять пандемии и вирусу.

"Сейчас запускаются те механизмы, которые будут работать и в будущем. И в будущем мы сможем реагировать на эти вызовы, которые видим сейчас. Например, фонд "Стоп Вирус" в Виннице уже собрал более 4 млн грн на помощь нуждающимся и больницам", — говорит Шейгус.

Аналитики поясняют, что общественный сектор и общественные организации более гибкие и справляются с вызовами намного быстрее, чем официальные государственные структуры.

У 74% украинцев не хватит сбережений больше, чем на месяц

Карантин повлиял и на благосостояние, а также на эмоциональное состояние украинцев. Так, согласно данным опросов исследовательской компании "Градус", 15% украинцев утверждают, что оказались на грани выживания из-за карантина, 21% чувствует сильные финансовые трудности, а еще 38% ощущают определенные финансовые трудности.

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Помимо этого, 63% опрошенных украинцев ходят на работу. 74% респондентов заявили, что финансовых сбережений у них хватит не более, чем на месяц, у 16% опрошенных сбережений хватит на 3 месяца, и только 5% ответили, что сбережений у них более, чем на полгода.

Что касается эмоционального состояния украинцев, то доминирующими эмоциями выступает тревога (37%), надежда (37%) и неуверенность (35%). 15% сильно нервничают из-за риска заразиться коронавирусом, а 50% скорее не переживают из-за этого.

Но зато основными страхами украинцев остаются: боязнь, что могут заразиться их близкие (68%), страх из-за отсутствия надлежащей медицинской помощи (48%) и страх, что экономическая ситуация в стране существенно ухудшится (37%).

Тем не менее, с каждой неделей снижается количество тех, кто считает коронавирус серьезной проблемой для жителей Украины. Если сравнивать с началом мая, то цифры снизились с 35% до 29%. А вот процент тех, кто считает коронавирус серьезной угрозой для экономики, остается стабильно высоким — 70%.

К слову, карантин не изменил отношения с близкими у большинства опрошенных (69%), а вот 14% ответили, что отношения только улучшились. На карантине украинцам больше всего не хватает встреч с друзьями и родственниками (43%), прогулок на природе и по городу (42%), денег (42%), живого общения (37%) и приятных эмоций (31%).

Интересно, что у 22% опрошенных абсолютно не изменилась жизнь на время карантина, а вот 26% ответили, что их жизнь наоборот — сильно изменилась. В то же время всего 11% верят в то, что их жизнь кардинально поменяется после окончания карантина.

Зато у многих добавилось количество свободного времени, поэтому 35% украинцев ответили, что стали чаще смотреть фильмы и сериалы, 32% чаще смотрят телевизор, 30% начали чащи убирать дома, 25% и 22% — готовить еду и проводить время с детьми.

Как мы видим, карантин существенно повлиял на все сферы жизни украинцев. Тем не менее, многие уверены, что после окончания изоляции все быстро вернется в норму.

Напомним, "Градус здоровья Украины. Обратная связь" – это совместный проект сайта "Сегодня" и исследовательской компании "Градус". Основная цель – получать информацию из первых уст. Мнение каждого из вас важно! Устанавливайте приложение "Градус" (в Google Play или App Store) на телефон и проходите регулярные опросы. Мы уверены, что объективная информация – это шаг к успешному преодолению коронавируса. Результаты опросов смотрите на сайте "Сегодня"и в эфире новостей "Сегодня" на телеканале "Украина".

О том, как украинцы придерживаются правил карантина, смотрите в сюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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