Парад ко Дню Независимости: как идет подготовка курсантов
За день юноши проходят восемь километров и тренируются по шесть часов
Два месяца тренировок ради десятиминутного выступления. Именно столько курсанты Харьковского национального университета гражданской защиты должны готовиться к военному параду ко Дню Независимости.
Юноши проходят строгий отбор: курсант должен быть идеально обучен, иметь хорошую физическую форму и соответствующий рост.
"Длина любого шага варьируется от роста. В нашем случае мы отбирали людей с ростом от 175 до 185 см", – отмечает Александр Коленов, заместитель начальника факультета оперативно-спасательных сил университета.
Во время марша учитываются мельчайшие детали: наклон головы, положение рук. Поднимать ногу надо на 15-20 сантиментов. Темп – 120 шагов в минуту. За день курсанты проходят восемь километров и тренируются по шесть часов.
Напомним, ранее военный эксперт Сергей Згурец рассказал, что на военном параде в честь Дня независимости Украины будет представлено новейшее вооружение украинского производства.
Также стоит напомнить, что сайт "Сегодня" писал о том, как создают украинские ракетные комплексы. В 2017 году было анонсировано появление нового оперативно-тактического комплекса "Гром", способного поражать цели на дальности до 450 км. Также прошли испытания ракетного комплекса "Вильха", который является глубокой модернизацией советской реактивной системы залпового огня "Смерч".
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