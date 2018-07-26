Парад ко Дню Независимости: как идет подготовка курсантов

Вчера, 19:11

За день юноши проходят восемь километров и тренируются по шесть часов


Два месяца тренировок ради десятиминутного выступления. Именно столько курсанты Харьковского национального университета гражданской защиты должны готовиться к военному параду ко Дню Независимости.

Юноши проходят строгий отбор: курсант должен быть идеально обучен, иметь хорошую физическую форму и соответствующий рост.

"Длина любого шага варьируется от роста. В нашем случае мы отбирали людей с ростом от 175 до 185 см", – отмечает Александр Коленов, заместитель начальника факультета оперативно-спасательных сил университета.

Во время марша учитываются мельчайшие детали: наклон головы, положение рук. Поднимать ногу надо на 15-20 сантиментов. Темп – 120 шагов в минуту. За день курсанты проходят восемь километров и тренируются по шесть часов.

Напомним, ранее военный эксперт Сергей Згурец рассказал, что на военном параде в честь Дня независимости Украины будет представлено новейшее вооружение украинского производства. 

Также стоит напомнить, что сайт "Сегодня" писал о том, как создают украинские ракетные комплексы. В 2017 году было анонсировано появление нового оперативно-тактического комплекса "Гром", способного поражать цели на дальности до 450 км. Также прошли испытания ракетного комплекса "Вильха", который является глубокой модернизацией советской реактивной системы залпового огня "Смерч".

 

 
Киев, курсанты, день независимости, парад

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