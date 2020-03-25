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™ Parimatch выделит 10 млн грн на борьбу с коронавирусом в Украине

25 марта, 14:06

Актуально

Средства защиты медперсонала и аппараты искусственной вентиляции легких поступят в больницы Киева, Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областей

Во всем мире наблюдается серьезная эпидемия коронавируса COVID-19. В благополучных странах Европы медицина столкнулась с невиданными до этого вызовами и не всегда справляется с ними. Увы, в Украине ситуация осложнена еще и другими социально-экономическими проблемами. Преодолеть эпидемию и стать сильнее после экономической рецессии Украина сможет только совместными усилиями государственных органов власти, социально ответственного бизнеса и общества.

Торговая марка Parimatch не может оставаться в стороне от борьбы с эпидемией COVID-19. Поэтому совместно с международным благотворительным фондом PM Foundation будет выделено 10 млн грн для нужд украинских медицинских учреждений. Поддержку получат 13 опорных больниц в Киеве, Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях. Именно они наряду с другими сегодня на передовой борьбы с эпидемией и им важно внимание социально ответственного бизнеса.

Помощь будет предоставлена по двум основным направлениям. Первое — средства индивидуальной защиты медицинского персонала (антисептики, защитные маски, респираторы, костюмы и т.д.). Второе — медицинское оборудование, среди которого аппараты искусственной вентиляции легких, острую нехватку которых испытывает украинская медицина.

™ Parimatch более двадцати лет поддерживает украинский спорт и занимается промотированием здорового образа жизни. Здоровье нации – это инвестиции в будущее Украины, ее успехи на спортивной арене.

"Сегодня весь мир сплотился вокруг решения глобальной проблемы — COVID-19. Только совместными усилиями мы можем победить вирус. Помочь врачам и создать условия для лечения наших граждан — наш прямой долг", – прокомментировал представитель ™ Parimatch в Украине Вадим Мисюра.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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