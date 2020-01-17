Вторая встреча Зеленского и Путина: на каких условиях она возможна

Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Владимир Путин. Фото: REUTERS/Charles Platiau

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Ежегодное послание Владимира Путина Федеральному собранию и предложенные хозяином Кремля изменения в Конституцию РФ, которые открывают путь к транзиту власти после 2024 года, не сулят Украине ничего хорошего. Среди прочего, хозяин Кремля предложил, чтобы требования международного законодательства и договоров в России действовали, только если они не огранивают права и свободы человека, и не противоречат Конституции РФ.

Эксперты в оценках разделились на два лагеря. Одни говорят, что стоит подождать финальную версию поправок в российскую Конституцию, в частности, будут ли они распространяться на ранее подписанные Россией договора. Другие считают, что для Украины это беспрецедентный вызов, особенно в свете подготовки к следующей встрече в Нормандском формате, ведь даже Минские договоренности признаны резолюцией СБ ООН. Москва уже напомнила Киеву о своих "хотелках". В Офисе президента Украины пока готовы к обмену пленными и разведению сил и средств в следующих трех точках. На каких условиях возможен "Париж-2", разбирался сайт "Сегодня".

Подготовка к "Парижу-2"

Еще во время первой после трехлетнего перерыва встречи нормандской четверки в Париже 9 декабря лидеры договорились провести следующую в течение четырех месяцев "относительно политических и безопасностных условий, среди прочего – для организации местных выборов". Позже в Кремле озвучили, что переговоры могут пройти в Берлине.

Владимир Зеленский неоднократно заявлял о возможности проведения местных выборов на Донбассе, включая оккупированные Россией ОРДЛО, уже этой осенью. Однако эксперты к такой идее относятся скептически.

"Никаких выборов на неподконтрольной части Донбасса осенью, согласно Конституции, законодательства Украины и международных стандартов, даже если будет принят специальный закон, не может быть организовано. Практика переходного правосудия, транзитного периода до возвращения в правовое поле свидетельствует о том, что требуется от 12 месяцев до 3 лет", – писала у себя в Facebook глава правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

Что касается политических и безопасностных условий, которые записаны в итоговом коммюнике парижского саммита, со своей стороны Украина их частично выполнила. Верховная Рада продлила еще на год срок действия закона об особом статусе. Во время телефонного разговора 15 января Владимир Зеленский сообщил канцлеру Германии Ангеле Меркель о трех дополнительных участках разведения сил и средств (там же планируется открыть и три новых КПВВ), и подготовке к очередному обмену пленными. Последний обмен прошел 29 декабря. На сегодняшний день в плену остаются 342 украинца: в ОРДЛО – 227, и в России – 115.

На каких условиях и с кем именно пройдет следующий обмен пока неизвестно. Но Россия уже выдвигает свои условия к следующей встрече нормандской четверки. На совместной пресс-конференции с Ангелой Меркель в Москве 11 января Владимир Путин заявил:

"Мы очень надеемся, что украинская сторона начнет реализовывать и договоренности по политическому урегулированию. Продление закона об особом статусе Донбасса – это хороший шаг в правильном направлении, но закон должен стать бессрочным, как и предусмотрено в Минских соглашениях. Необходимо закрепить особый статус Донбасса в украинской Конституции, что тоже отражено в Минских соглашениях. Мы понимаем все сложности внутриполитического процесса на Украине, но если все заинтересованные стороны хотят добиться окончательного урегулирования, нужно идти по реализации Минских соглашений".

Может ли состояться следующая нормандская встреча без выполнения этих требований? Эксперты считают, что может. Ведь эти заявления Путина ничем не отличаются от тех, которые он делал месяц или два назад. Вопрос в том, будет ли Москва выставлять их как условия для "Парижа-2"?

Стоит напомнить, что условием Путина для встречи с Зеленским 9 декабря в Париже было согласие Украины на "формулу Штайнмайера". По мнению первого замдиректора Центра "Нова Європа" Сергея Солодкого, в России это могли воспринять как излишнюю уступчивость со стороны Украины. По его словам, аппетиты Москвы выросли и вполне вероятно, что Россия будет прибегать к более откровенному и серьезному шантажу.

"Но пока у украинской стороны есть поле для маневра и аргументы, чтобы рассчитывать на поддержку Макрона и Меркель, которые могут надавить на Путина не выставлять того, о чем не договаривались. Вопрос к украинской стороне, насколько у нее есть стойкость очертить российской стороне, где красные линии, за которые она не будет переходить. Зеленский это уже делал. И с помощью поддержки Ангелы Меркель, думаю, можно рассчитывать, что встреча состоится. Если, конечно же, состоится достижение тех вещей, о которых договорились на последнем "норманди". На последнем "норманди" все-таки были достигнуты договоренности о довольно скромных результатах для следующей встречи. В частности, это разведение сил, обмен пленными… Конечно, если Путин захочет придумать какие-то причины, чтобы не встречаться, он их придумает", – сказал сайту "Сегодня" Сергей Солодкий.

Новые правила игры

Пока украинские СМИ, эксперты и соцсети были заняты разбором содержания скандальных аудиозаписей якобы с голосами премьера Гончарука, других членов Кабмина и НБУ, мало кто обратил внимание на важную деталь в послании Путина к Федеральному собранию 15 января:

"Действительно, считаю, что пришло время внести в Основной закон страны некоторые изменения, которые прямо гарантируют приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве. Что это означает? Это означает буквально следующее: требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей Конституции".

Посол Украины в Хорватии, Боснии и Герцеговине (в 2010-2015 гг.) Александр Левченко в своем Facebook написал, что раз Москва не будет признавать приоритетность международного законодательства, было бы логично рассмотреть целесообразность пребывания РФ среди постоянных членов Совета безопасности ООН.

Эксперты объясняют, что Путин намерен быстро перестроить систему государственной власти в России. Ассоциированный эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко подчеркивает, что мы будем иметь дело с Россией, далекой от коллапса и с минимальной вероятностью острых политических конфликтов, которые будут сопровождать процесс передачи власти. А риторика о приоритетности российского законодательства над международным – это часть более широкой концепции суверенитета – его российский президент считает высшей и безусловной ценностью.

"Подход не нов, но он принимает во внимание продолжающийся кризис миропорядка. Современный мир – это мир конкуренции государств-эгоистов, Россия приложила значительные усилия, чтобы сделать его таким. Какой смысл придерживаться принципа о приоритете международных норм? Это вовсе не значит, что с Россией не будет смысла ни о чем договариваться. Как и раньше, Москва будет договариваться и будет соблюдать те договоренности, нарушать которые посчитает для себя невыгодным. Просто немного больше реализма и прагматики – только и всего. Теперь это становится более очевидным", – сказал сайту "Сегодня" Николай Капитоненко.

Будущее Нормандского формата, по мнению эксперта, зависит не от конституционных изменений в России, а исключительно от способности Киева и Москвы найти компромиссную формулу урегулирования конфликта на Востоке.

"Да, в риторике Путина (в послании к Федеральному собранию – Авт.) почти не нашлось места внешней политике, но это не значит, что до нее не будет дела. Москва считает свои позиции прочными, и будет ждать уступок. В основном от этого будет зависеть исход следующего саммита (в Нормандском формате – Авт.)", – подытожил Николай Капитоненко.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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