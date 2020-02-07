Выборы на Донбассе и амнистия: с чем Зеленский поедет на вторую встречу с Путиным

/ Фото: Сегодня

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На следующей неделе, как раз на пятую годовщину подписания Минска-2, в Мюнхене может пройти встреча министров иностранных дел нормандской четверки. Она станет подготовительной перед саммитом лидеров, который запланирован на апрель в Берлине. Первый после трехлетнего перерыва прошел в Париже 9 декабря. Украине пришлось согласится на "формулу Штайнмайера", чтобы туда приехал Путин. За два месяца до следующей такой встречи в Берлине мы слышим очередные "хотелки" Москвы – бессрочный особый статус Донбасса и его закрепление в Конституции. А с чем на саммит поедет Украина? Сайт "Сегодня" выяснил, какой пакет документов по Донбассу готовит Офис президента.

Кто пишет?

Судя по последнему интервью советника украинского президента Андрея Ермака, на "Париж-2" в Берлине Украина приедет с новым пакетом договоренностей, чтобы местные выборы по украинским законам прошли по всей территории Украины в конце октября 2020 года.

Предыдущая власть тоже пыталась провести выборы на Донбассе осенью 2014-го, и Верховная Рада даже приняла предусмотренный Минском пакет документов: проекты законов по амнистии, особому статусу и постановление о выборах. Но 2 ноября 2014 года боевики и Россия провели свои фейковые "выборы", сорвав весь процесс мирной реинтеграции и деоккупации.

На шестой год войны ключи от мира по-прежнему в Кремле. Наивно рассчитывать, что выборы на Донбассе по украинским законам удастся провести уже этой осенью. К тому же, мировой опыт переходного правосудия показывает, что фактическое возвращение украинского государства на Донбасс (суды, полиция, прокуратура и т.д.) может занять до 3 лет. Поэтому, даже если завтра Россия уходит с Донбасса и отдает нам контроль над границей, местные выборы уже этой осенью мы никак не сможем провести. Но сидеть сложа руки тоже не стоит. Как минимум, нужно подготовить законодательную базу.

Еще в августе прошлого года Владимир Зеленский создал Комиссию по вопросам правовой реформы, куда входит рабочая группа по реинтеграции временно оккупированных территорий. В интервью сайту "Сегодня" замглавы этой группы, исполнительный директор общественного союза "Украинский Хельсинский союз по правам человека" Александр Павличенко рассказал, что уже разработана концепция переходного правосудия, которая включает механизмы проведения амнистии, возмещения ущерба и вопросы памяти – унификации взглядов на события на Донбассе, потому что каждая из сторон видит мотивы произошедшего по-своему.

Концепция переходного правосудия – это рамочный документ, на базе которого должны разрабатываться новые законопроекты, в частности, по амнистии. Старый проект, принятый ВР в сентябре 2014 года, был взят за основу. Под суд, по словам Александра Павличенко, не попадет большое количество людей, максимум – сотни

"Мы находимся в рамках закрепленных Минском договоренностей. Но там стоит вопрос полной амнистии. Уже сегодня мы видим, что с разных сторон эта договоренность не работает. Поэтому здесь вопрос, насколько она может быть изменена. Наши международные партнеры продолжают повторять, что Минским договоренностям нет альтернативы. Если других инструментов остановить войну России против Украины не существует, тогда мы должны его принимать, потому что благодаря этому удалось остановить агрессора. За все надо платить свою цену. И это тоже определенная цена", – сказал нам Александр Павличенко.

Что будут принимать?

Депутаты из профильных парламентских комитетов видели наработки рабочей группы и соглашаются с экспертами, которые говорят, что Верховная Рада должна принять всю законодательную базу по Донбассу до старта процесса демилитаризации, чтобы украинцы на оккупированных территориях видели, с чем к ним идет Киев.

Итак, что должно быть принято? Во-первых, законопроект о принципах переходного правосудия. Во-вторых, новый закон об амнистии (хотя бы потому, что в старом нужно учесть несколько прошедших раундов обмена пленными). В-третьих, новый закон об особом статусе и, возможно, закон о выборах в ОРДЛО.

По закону о переходном правосудии возражений под куполом нет. Тем более, текст документа писали на основе наработок 2017-2018 гг. Просто у предыдущего состава парламента не хватило политической воли его принять. Глава комитета ВР по реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец говорит, что с вероятностью на 90% по амнистии и особому статусу будут абсолютно новые законы. А вот что конкретно туда впишут, будет решаться после встречи лидеров нормандской четверки в апреле в Берлине.

"В моем понимании – это должен быть один закон и называться "о переходном правосудии". Это и амнистия, и как мы проводим выборы… Все эти вещи должны быть наработаны в рамках одного базового законопроекта. Причем, самое интересное, ОПУ нарабатывает закон о переходном правосудии, параллельно на базе генерального прокурора ведется эта работа, и ведут эту работу еще и правозащитные организации. Инициативу мы ждем от ОПУ. Я знаю, что работа ведется", – сказал сайту "Сегодня" Дмитрий Лубинец.

Больше всего проблем будет с новыми законами о выборах в ОРДЛО, особом статусе и амнистии. Не так важно, станут ли они отдельными законами, или эти нормы будут прописаны в большом базовом законе о переходном правосудии. Спикер ВР Дмитрий Разумков уже заявил, что отдельного закона о выборах на Донбассе не будет. Но как тогда быть с "формулой Штайнмайера", которую Украина согласилась имплементировать в национальное законодательство? Именно эта формула и регулирует механизм проведения в ОРДЛО местных выборов.

Также "подвис" вопрос с внедрением временных переходных администраций с международным контролем, которые могли бы подготовить регион к проведению выборов. Этот вариант нам предлагают немцы и французы. Москва свою позицию пока не озвучила. Еще более туманная ситуация с передачей контроля над границей. Вариант, который активно обсуждается на данный момент – совместное патрулирование границы по примеру переходных администраций с международным контролем. Патрулировать будут совместно украинские правоохранители, местные и представители ОБСЕ. Однако пока и это лишь рабочая версия.

Когда проголосуют?

Рабочая группа по реинтеграции временно оккупированных территорий уже закончила работу над рамочной концепцией переходного правосудия. Конкретными нормами и механизмами она будет наполняться после встречи лидеров нормандской четверки в Берлине. Многие парламентарии в беседе с сайтом "Сегодня" не скрывали, что, мягко говоря, удивились словам Андрея Ермака о возможности провести местные выборы на Донбассе уже этой осенью.

Дмитрий Лубинец откровенно ответил, что относится к этому скептически. Глава подкомитета по госбезопасности и обороне, нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук сказала сайту "Сегодня": "Чтобы согласиться с этим тезисом, нужно иметь больше информации. Наверное, у Андрея Ермака она есть, от имени государства Украина и президента Зеленского он проводит переговоры. Он, наверное, знает то, чего не знаем мы. Однако в нашем комитете и подкомитете нет той информации, которая бы позволила мне сказать, что выборы в октябре 2020 года на временно оккупированной территории возможны".

Что касается конкретных законопроектов Ирина Верещук ответила, что готова их рассматривать и дискутировать, к примеру, по законопроекту об амнистии.

"Я знаю, что он разрабатывался годами предыдущей каденцией парламента. Просто не было политической воли и консолидации в парламенте. Сегодня у нас есть такая возможность, у нас монобольшинство. Но перед этим данные законопроекты должны обсудить в узких экспертных кругах, учитывая опыт других стран. Даже один законопроект об амнистии позволит говорить о дальнейшем развитии событий. Потому что они (украинцы на оккупированной территории – Авт.) боятся, что просто будут сидеть в тюрьме или их ликвидируют, когда туда зайдет украинская армия, Нацгвардия или международный контингент", – считает Ирина Верещук.

У фракций "ЕС" и "Голос" позиция более категоричная. Глава фракции "Голос" и ВСК по вопросам восстановления территориальной целостности Украины Сергей Рахманин сказал, что категорически не согласен, что выборы на Донбассе можно провести уже этой осенью.

"Обсуждение выборов на фоне 12-ти погибших с нового года – иезуитство. Власть даже о прекращении огня не может договориться, а обсуждает выборы. Выборы осенью по украинским законам провести невозможно – это нереально. Невозможно вывести войска, восстановить функционирование власти, провести реинтеграцию оккупированных районов. Это займет годы – и это понимают не только эксперты, но и большинство граждан Украины – посмотрите на социологию. И эти годы будут отсчитываться от даты полного вывода российских войск. О чем пока даже близко речи не идет", – сказал сайту "Сегодня" Сергей Рахманин.

При этом, по его словам, "Голос" не голосовал за "особый статус" и не будет голосовать за другие антиукраинские инициативы. Такого же мнения придерживается и депутат от "ЕС" Иванна Климпуш-Цинцадзе. По ее словам, чтобы перейти к обсуждению проведения выборов на Донбассе, должно быть выполнено много предпосылок.

"Безопасностная ситуация на линии разграничения лишь обостряется. Мы вообще не видим никаких шагов к тому, как будут выводиться российские войска, наемники, оружие, как будет закрываться граница? Мы несколько лет добивались, чтобы международная миссия ООН могла бы закрыть границу. После этого там должно было бы возобновить работу украинское государство. Или мы говорим о таких выборах на Донбассе, как "референдум" в Крыму?", – сказала сайту "Сегодня" Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как в Раде решили выплачивать пенсии жителям оккупированных Донбасса и Крыма, и что из этого вышло. Подробности – в сюжете.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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