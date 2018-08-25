Парковки по-новому: разгрузить город и ликвидировать пробки

Недавно в Министерстве регионального развития предложили начать строительство перехватывающих парковок, которые помогли бы облегчить движение в крупных городах и разгрузить центральные районы. Сайт "Сегодня" рассказывает, что такое перехватывающие парковки, зачем они нужны и могут ли вскоре появится в украинских мегаполисах.

Перехватывающие парковки: что это и зачем они нужны

Заместитель главы Минрегионстроя Лев Парцхаладзе заявил о том, что нужно обновить ГСН (государственные строительные нормы) и построить в центральных и наиболее загруженных районах крупных городов перехватывающие парковки.

"Практика создания перехватывающих парковок для авто существует во многих странах Европы и мира, ведь это значительно облегчает движение в крупных городах, разгружает центральные районы от чрезмерного количества индивидуальных автомобилей. Таким образом, владелец авто, заезжая в центр города, имеет возможность оставить свой автомобиль на парковке и пересесть на общественный транспорт, чтобы удобно добраться до места назначения" – написал Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

Чиновник также добавил, что такие парковки нужно построить около железнодорожных станций, аэропортов, самых загруженных станциях метро, остановок общественного транспорта, которые расположены на подъезде к центру города. Отмечается, что такие стоянки должны располагаться не более, чем за 150 м от объекта обслуживания (т.е. станции метро, авиационного терминала и т.д.).

Напомним, что перехватывающая парковка – это стоянка, которую строят около въезда в крупные города, либо же в самих городах, около станций метро и загруженных транспортных узлов. Такие парковки рассчитаны на то, чтобы человек оставил свой автомобиль и продолжил путь на общественном транспорте.

Перехватывающие парковки помогают уменьшить загруженность, количество пробок, а также благотворно влияют на экологическую ситуацию в мегаполисах, уменьшая количество вредных автомобильных выхлопов.

"Это очень эффективный инструмент, и он используется в других развитых странах. Однако, перехватывающие парковки должны работать в комплексе с системой общественного транспорта. Это так называемая система "park and drive" – запарковался и езжай, переводится буквально. Т.е. человек живет в пригороде, где тяжело без машины, он приезжает в город, оставляет машину на таком паркинге и пересаживается на общественный транспорт", – говорит в комментарии сайту "Сегодня" урбанист Григорий Мельничук.

Преимущества и перспективы

Очень часто, приезжая на машине в тот или иной крупный украинский город, люди предпочли бы оставить свой транспорт и пересесть на метро или троллейбус, чтобы сохранить нервы и время. Но на данный момент, таких парковок, где можно было бы спокойно оставить свой автомобиль, практически нет.

"Перехватывающие парковки нужны для того, чтобы человек мог оставить автомобиль и пересесть на общественный транспорт, например, в тот же метрополитен. Они сегодня уже существуют, например, в направлении Академгородка, все с утра до вечера оставляют свои машины. Это, по сути, и есть прототип перехватывающей парковки", – говорит в комментарии сайту "Сегодня" автоюрист Владимир Караваев.

Он также отмечает, что есть большая необходимость в строительстве таких парковок, но для этого нужно немало места, а в условиях современной застройки найти площадь под парковку, да еще и около загруженных центров, довольно сложно.

"Необходимость в этом есть. Иногда я бы с удовольствием пересел на общественный транспорт, но, если я пытаюсь где-то найти парковку недалеко от метрополитена, порой это просто нереально. Потому что с утра люди едут на работу, все занято и припарковаться в пределах одного километра уже невозможно. И, соответственно, никакой охраны там нет. Поэтому, хочешь-не хочешь, но вынужден ехать на автомобиле", – отметил Караваев и добавил, что, по его мнению, пока эта инициатива останется только на уровне разговоров.

Так как решить проблему с нехваткой места непосредственно в самом мегаполисе иногда не представляется реальным, то парковки можно разместить за чертой города, но, главное, чтобы к ним были подтянуты маршруты общественного транспорта.

"Эти парковки могут находиться не обязательно там, где сейчас черта города. Они могут находиться чуть дальше, где есть свободная земля. Но к ним необходимо подтянуть маршруты общественного транспорта. Условно говоря, сразу за городом, прямо в поле может быть построен такой перехватывающий хаб – паркинг и конечная станция общественного транспорта. Притом, хорошо было бы привлекать к этим проектам частных инвесторов. Это могут быть крупные супермаркеты и т.д. Это идеальная точка для коммерции – конечная остановка транспорта, парковка, где люди оставляют машины. Таким образом, город может решить эту проблему абсолютно без бюджетных средств", – поясняет Мельничук.

Действительно, в европейских странах такие парковки предоставляют огромный спектр различных услуг. Например, там находятся кафе, магазины, автомойки, также есть зоны ожидания, туалеты и различные стойки с информационными услугами – бронирование билетов, бюро путешествий, продажа путеводителей и карт.

В Киеве о том, чтобы начать строительство перехватывающих парковок, говорят давно, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Да, некоторые большие автостоянки сейчас используются водителями именно в качестве перехватывающих хабов, но это не отменяет того, что целенаправленно такой тип стоянок никто не строит.

Так, еще в апреле этого года, исполняющий обязанности директора КП "Киевтранспарксервис" Александр Нимас на одной из пресс-конференций сообщал, что они работают над разработкой и созданием перехватывающих парковок около станций метро и на подъездных дорогах.

"Сейчас рассматривается возможность создания перехватывающих площадок на базе коммунального предприятия. Их территориальное расположение возле станций метрополитена – "Теремки", "Лесная", "Красный Хутор" и "Сырец". Это уже те площадки, которые мы запустили в работу и готовы реализовывать эти проекты общим количеством 600-700 машино-мест. Эти площадки будут работать в соответствии с официальными тарифами города", – отмечал чиновник.

Тем не менее, пока что предложение Минрегиона не спешат воплощать в жизнь, несмотря на то, что перехватывающие парковки нужны крупным городам и могут значительно облегчить жизнь как водителям, так и пассажирам.

Напомним, ранее стало известно, что в украинских городах появятся транспортно-пересадочные узлы, а крупным населенным пунктам Украины придется составлять транспортные схемы на 40 лет вперед. Кроме того, должны появиться велодорожки, а полосы движения – стать уже.

Эти изменения вводятся в рамках имплементации новых государственных строительных норм, которые вступают в силу с 1 сентября.